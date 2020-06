'Upload' demuestra que se puede replicar la contundencia del mejor 'Black Mirror' sin perder el humor

Amazon Prime Video está desplegando un catálogo de producciones de ciencia-ficción envidiable, que se aleja por completo del estilo del género que solemos ver en otras plataformas. De la tranquila y pausada visión de un futuro cercanísimo en 'Historias del bucle' a la revolucionaria animación de 'Undone', pasando por películas poco o nada vistas como 'The Vast of the Night' o esta 'Upload', una divertidísima comedia en píldoras de media hora que tiene elementos de 'The Office', 'Black Mirror' y 'The Good Place'.

Estas influencias no son de extrañar. El creador de 'Upload' es Greg Daniels, también responsable de dos hitos de la comedia televisiva como son 'The Office' y 'Parks and Recreation'. En esta última coincidió con Michael Schur, que a su vez gestaría años más tarde 'The Good Place', así que todo queda en casa. El humor costumbrista, el gusto por los personajes estrafalarios pero reconocibles y la puesta en solfa del absurdo de las rutinas y las convenciones sociales puntúan todas estas producciones.

Más ácida que 'Black Mirror'

Pero 'Upload', además, tiene muy presente el elemento tecnológico, que es lo que le da el toque diferenciador. En ella conoceremos a un programador que poco antes de morir en un accidente, ve cómo sus recuerdos y personalidad son trasladados a un lujoso más allá digital. Sus peripecias descubriendo este entorno digital y su relación con quienes siguen vivos será el núcleo de la serie.

Este argumento posibilita que 'Upload' sea, por momentos, más crítica y contundente que la mismísima 'Black Mirror', con muchísimos detalles de gran acidez. Te lo explicamos todo en la nueva entrega de nuestra serie de vídeos de 'Todo es mentira en el cine y la televisión'. Esta vez, con paraísos que parecen infiernos digitales y tecnología punta para hacernos eternamente infelices... en clave de comedia.