'El problema de los tres cuerpos': por qué tiene potencial para convertirse en la nueva gran serie de Netflix

Es una de las grandes noticias del mes y ojo porque vienen curvas: David Benioff y D.B. Weiss preparan una serie basada en la Trilogía de los tres cuerpos de Liu Cixin, también conocida como "Recuerdo del pasado de la Tierra".

Una ambiciosa y fascinante trilogía compuesta por 'El problema de los tres cuerpos', 'El bosque oscuro' y 'El fin de la muerte' (las tres publicadas en España por Nova) cuya adaptación promete ser el nuevo bombazo de Netflix.

Todo si se hace bien. Porque la plataforma de streaming no es ajena a grandes adaptaciones que prometen ser la nueva 'Juego de tronos' y cuyo resultado es, como poco, regular. Sí, estoy hablando de 'The Witcher' que, a pesar del ruido y de su seguimiento, ha pasado sin pena ni gloria entre la crítica.

Ciencia ficción de la dura

Y eso que 'The Witcher' no deja de ser espada y brujería medianamente compleja que se desarrolla en varias líneas temporales. Es bastante simple comparando con la obra a la que se enfrentan estos guionistas. Porque esta trilogía es ciencia ficción hard, con un alto concepto que navega en términos, teorías e hipótesis de astrofísica, física cuántica y otras ramas científicas.

Claro, entre concepto y concepto tenemos la historia que se expande durante milenios. 'El problema de los tres cuerpos' arranca en la Revolución cultural china y salta uno años para seguir el proyecto gubernamental secreto Costa Roja. Un proyecto de busca de vida extraterrestre en el que trabaja Ye Wenjie, científica hija de un profesor purgado en esa época.

Aquí se producirá el primer contacto extraterrestre: apuntando hacia Alfa Centauri se encontrará con un planeta habitado en un sistema trisolar. Debido a la inestabilidad causada por estos tres soles, sus habitantes se han adaptado (y deshidratado), desarrollando durante eras estables sucesivas civilizaciones que se extinguen de forma apocalíptica cada poco tiempo. Han logrado desarrollar alta tecnología y, además, están buscando un nuevo lugar para vivir.

En el presente, el profesor de nanotecnología Wang Miao es requerido por la policía para investigar la muerte de varios científicos. En el transcurso de la investigación, se sumerge en el misterioso juego de realidad virtual Tres Cuerpos, que reta a sus jugadores a proponer un modelo que logre predecir la llegada de eras caóticas en un planeta que orbita tres soles.

Sin adentrarnos demasiado en spoilers, En 'El bosque oscuro' pasamos a vivir la tensa espera en lo que la flota trisolariana recorre los 4.21 años luz que les separa de la Tierra mientras que 'El fin de la muerte' amplía el lugar y el papel de la humanidad en un universo depredador.

Más 'Fundación' que 'Juego de Tronos'

Así pues la trilogía pone contra la cuerda a la humanidad ante la certeza de una invasión alienígena y la probable extinción de nuestra especie. Quintacolumnistas, planes escapistas y avances científicos y tecnológicos son el carburante para unos libros de conceptos ambiciosos y profundamente humanista.

Una obra que, además, está profusamente dcumentada. Liu, ingeniero de profesión, no escatima en el detalle a la hora de diseñar los diversos avances. El autor cita a Arthur C. Clarke y George Orwell como algunos de sus referentes y no es difícil ver sus ecos a lo largo de la saga.

Pero a lo que ha aspirado realmente Liu con esta saga es a ser un nuevo Asimov. La propuesta del escritor chino no dista mucho, por lo menos en su lado sociológico, de lo que 'Fundación' expone a lo largo de miles de páginas. Tal y como afirma el autor en la nota de Netflix:

«Mi intención era contar una historia que trascendiera el tiempo y las fronteras de las naciones, culturas y razas, una historia que nos hiciera plantearnos el destino de la humanidad en su conjunto»

Ahora viene el reto. Al igual que con 'Fundación' que prepara Apple TV+, Benioff y Weiss tienen la compleja labor de llevar a la pantalla una historia que se expande durante miles de años (millones, incluso) con un elenco que varía de novela a novela.

Añade eso a las virguerías que deben hacer para introducir teorías (y ponerlas en práctica) sobre pliegues dimensionales, partículas subatómicas y otros conceptos medianamente avanzados para que sean digeribles para la audiencia sin simplificarlos en demasía.

Estando todavía en un estadío muy temprano de desarrollo no podemos aventurar nada. Pero el desafío al que se encuentran los artífices de una de las más importantes adaptaciones de la historia de la televisión no es baladí. Si lo hacen bien, puede que nos encontremos ante el nuevo gran bombazo imprescindible de Netflix. Si no, algo para el recuerdo terminará en el olvido.