Los creadores de 'Rebuild of Evangelion' y Sunrise unen fuerzas en una apabullante nueva película de 'Gundam' que se podrá ver en los cines de España

La maquinaria de 'Mobile Suit Gundam' no se para, y eso que lleva en marcha desde que se estrenó la serie original allá por 1979. Recientemente nos dejó su primera serie con una protagonista femenina con 'The Witch from Mercury', pero ahora ya sabemos que hay una nueva serie en marcha que además ha arrancado directamente en cines.

Una colaboración muy ambiciosa

'Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX' es la nueva serie de anime que prepara Sunrise en colaboración con Studio Khara, el estudio de Hideaki Anno y responsable de las películas de 'Rebuild of Evangelion'.

La serie de anime en sí se estrenará a lo largo del año y promete ser explosiva, pero los primeros episodios ya se han podido ver ya en Japón con un corte para cines titulado ''Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX - Begining'. Y tal y como ha anunciado Bandai Namco desde sus redes sociales, ahora sabemos que próximamente se podrá ver también en España en pantalla granda.

Por ahora desde Bandai no se han mojado con la fecha de estreno definitiva, aunque prometen llevarla a cines "próximamente". Tampoco sabemos detalles sobre el doblaje, aunque esperemos que se pueda ver tanto en versión original como con doblaje en castellano.

'Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX' se ambienta en una línea temporal alternativa de Universal Century en la que Char Aznable se convirtió en el piloto del RX-78-2 White Gundam en lugar de Amuro Ray, cambiando toda la continuidad como la conocemos. La nueva serie arrancará varios años tras el final de la guerra y se centra e Amate Yuzuriha, una adolescente de una colonia espacial.

En Espinof | Las mejores series de anime de 2024

En Espinof | Los mejores animes de los últimos años y dónde se pueden ver en streaming