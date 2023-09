Los productores de 'One Piece' revelan cuánto tardarían en adaptar todo el manga de Eiichiro Oda si Netflix no pega el tijeretazo antes de tiempo

Después de lo mal que fue con el remake en acción real de 'Cowboy Bebop', los fans de 'One Piece' estaban cogiendo con pinzas la adaptación de Netflix, que al final ha terminado siendo una serie de piratas muy entretenida y que se ha mantenido fiel al material original gracias al ojo vigilante de Eiichiro Oda.

La renovación para la segunda temporada todavía está en el aire, especialmente porque 'One Piece' se ha estrenado en medio de las huelgas de actores y guionistas. Pero los productores no solo son optimistas con el futuro de la serie, si no que tienen ya planes para adaptar el manga al completo en varios años.

Que por optimismo no sea

Una de las grandes dificultades que presenta 'One Piece' es que es larguísima y todavía ni siquiera está acabada. El manga se acerca a su capítulo 1100 tras 26 años en publicación, pero los productores de Tomorrow Studios ya están planificando cómo ventilárselo en unas cuantas temporadas.

"Todo lo que hacemos es en sintonía con Netflix, Shueisha y Oda, son parte de la conversación," ha dicho a Deadline la productora ejecutiva Beckly Clements "Definitivamente hemos hablado de lo que haríamos con la temporada 2 si tenemos la conversación, y con menos profundidad en lo que haríamos en las temporadas 3 a 6".

"Lo que puedo decir es que estamos de acuerdo en qué partes del manga no puedes eliminar de ninguna manera, eso es nuestra guía principal. Las historias que conocemos y los personajes que conocemos son importantes para los fans, así que eso es el principio para las siguientes temporadas. Requerirá muchas conversaciones, pero somos muy afortunados de tener un mapa".

Netflix ya es infame por guillotinar muchas de sus series a pesar de la buena crítica y de la respuesta de los fans, ya sea porque las métricas no llegan o por presupuesto. Pero Marty Adelstein, productor ejecutivo y CEO de Tomorrow Studios, confirmó que incluso esperan poder hacer doce temporadas completas para adaptar el manga al completo.

"Tenemos la esperanza de llegar a 12 temporadas, hay muchísimo material", confesó Adelstein, a lo que Clements añadió que "Ya llevamos más de 1080 capítulos en el manga... Tenemos planes con [el showrunner] Matt Owens para cómo podríamos dividir múltiples temporadas. E incluso si hiciéramos seis temporadas, probablemente solo usaríamos la mitad de los capítulos del manga. Realmente podríamos seguir y seguir".

Teniendo en cuenta que con los ocho capítulos de la primer temporada, 'One Piece' ya se ha ventilado el equivalente a 44 episodios de anime y 95 de manga, tampoco es descabellado que yendo con la tijera para ciertas partes se pueda adaptar toda la serie. Aunque sí que tendrían que ir con cuidado para no dejarse demasiado en el tintero, hacer temporadas más largas pero divididas en varias partes.

Ya es la segunda semana que 'One Piece' domina el Top 10 mundial de Netflix ganando reproducciones. Ahora, como quien dice, la pelota está en el tejado de la plataforma, y habrá que ver si aceptan el reto de seguir al menos otra temporada más antes de meterse en el grandísimo compromiso de lanzarse a por las doce que pretenden los creadores.

