Para que existiera el live action de 'One Piece', Eiichiro Oda puso una condición inamovible a Netflix: "Sois libres de interpretarlo como queráis"

Meterse a hacer una serie en acción real de 'One Piece' parecía una misión imposible, pero al final Netflix ha conseguido salir al paso con muy buen pie y ya ha conseguido un éxito redondo para la plataforma.

La serie de 'One Piece' ha terminado siendo sorprendentemente fiel al material original, y se agradece que Eiichiro Oda haya estado tan metido en la producción desde el primer momento. Estuvo presente en la revisión de guiones, para elegir al reparto, y también para poner ciertas reglas a la hora de empezar de cero con la historia.

Cada uno en su hamaca

Uno de los ganchos para muchos fans de 'One Piece' ha sido la buenísima química del reparto, pero si alguien esperaba que entrase en la historia más allá de la amistad y el buen rollo, se va a quedar con las ganas. A pesar de que Zoro y Nami y algunos de los personajes tienen una química buenísima, con lo que algunos fans ya estaban echando quinielas con los posibles romances, Oda prohibió estrictamente cualquier romance entre los miembros de la tripulación.

"Una de las órdenes de Eiichiro Oda fue que no hubiera romance el la tripulación. Es un no como una casa, en cuanto al manga y la serie en acción real se refiere", explicó el showrunner Steven Maeda. "Mackenyu y Emily muchísima química juntos, pero ciertamente no era la intención y no queríamos montar ninguna chispa romántica. Sois libres de interpretarlo como queráis y como veáis."

Con el estilo de muchas series de Netflix, es normal que Oda se temiese que se añadiese romance para tratar de captar al público o dar salseo (innecesario) a la trama, así que poner esta regla de oro ha terminado sentando genial a la serie para mantener las dinámicas de los Sombrero de Paja más fiel al material original.

Esto no significa que no vaya a haber nada de romance en el futuro de 'One Piece', porque en el manga y el anime tenemos unas cuantas parejas y tramas románticas para estrujarte bien el corazón... Pero en la tripulación se quedan todos como buenos amigos hasta que Oda diga lo contrario.

