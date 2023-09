¡Al abordaje! 2 películas y 1 serie sobre piratas que puedes ver en streaming si te gusta la 'One Piece' de Netflix

El éxito de 'One Piece' en acción real en Netflix no está siendo sólo de audiencia, como cabría esperar. La sensación en la conversación general, no tanto en la crítica, es que su fervor y su fidelidad han conseguido romper una maldición para el anime de manera similar a como lo ha hecho 'The Last of Us' para los videojuegos. Los peores presagios ya no tienen que ser la norma.

Por otro lado, la serie ha capitalizado de maravilla un creciente interés por la ficción de piratas. Una temática muy dada al cine de aventuras, que ha tenido dificultad para producir clásicos pero alguno hay. También tenemos dos películas y una serie fenomenales y perfectas para ver tras la serie en acción real de Netflix, todas en diferentes plataformas de streaming.

'Los teleñecos en la Isla del Tesoro' ('Muppet Treasure Island', 1996)

Dirección: Brian Henson. Reparto: Steve Whitmire, Frank Oz, Dave Goelz, Kevin Bishop, Tim Curry, Billy Connolly, Jennifer Saunders.

Lo suyo habría sido optar por una de las adaptaciones más canónicas de 'La isla del tesoro', la icónica novela de marineros forajidos de Robert Louis Stevenson. Pero claro, ninguna de ellas tiene a los teleñecos, tanto en papeles principales como en secundarios, de igual modo que no tienen a un gran Tim Curry como el memorable Long John Silver.

Ayuda también que la energía frenética de los ahora llamados Muppets sea muy apropiada para acompañar a la elástica ficción con alma de anime de Netflix. Al igual que con otros clásicos, la Jim Henson Company pone todos sus esfuerzos por convertir el original en un accesible festival de diversión, que emplea todas las clases de humor, incluido el musical, en perfecta sintonía con el tono de aventuras piratas.

'Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra' ('Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl', 2003)

Dirección: Gore Verbinski. Reparto: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Geoffrey Rush, Jack Davenport.

Con permiso de 'One Piece' (el anime original), la de 'Piratas del Caribe' probablemente sea la franquicia de piratas más masiva del siglo XXI, con cinco películas que abordaban las taquillas de todo el mundo y dominaban. Aunque ninguna de las aventuras de Jack Sparrow resultó tan fresca como en la primera película, con Johnny Depp de perfecto robaescenas pero nunca teniendo que cargar con la mayoría del peso de la historia.

Su gran mezcla de géneros clásicos, como el de aventuras, el romance o el fantástico, con la nueva sensibilidad del blockbuster del siglo XXI crea un espectáculo infalible. La realización es notable, y se sigue sintiendo dinámica y nunca excesivamente funcional, permitiendo que la mezcla de estilos se convierta en una película potente y divertida. Una que sigue aguantando 20 años después.

'Nuestra bandera significa muerte' ('Our Flag Means Death', 2022-Actualidad)

Creada por: David Jenkins. Reparto: Rhys Darby, Taika Waititi, Ewen Bremmer, Con O'Neill, Joel Fry, Vico Ortiz.

Una de las agradables sorpresas recientes que supo izar su bandera como reina pirata del panorama seriéfilo antes que la adaptación de Netflix. Con Taika Waititi como fuerza creativa además de actor, esta serie trata de aplicar parte de la efectiva fórmula de 'Lo que hacemos en las sombras' al género de aventuras marinas mientras se desarrolla una historia de personajes intentando mostrar su valía para esquivar la crisis de mediana edad.

Bien cargada de un buen reparto cómico, la serie pirata va encontrando poco a poco su ritmo y su propia personalidad a través de la inclusión y la diversidad, que trata con un mimo más especial de la media. Capaz de crear buena comedia de situación y con sus personajes, logra compensar algunas limitaciones visuales de su experimento con El Volumen para recrear el escenario marítimo.

