11 grandes tesoros escondidos en el catálogo de Disney+

La llegada de toda gran plataforma de streaming deja entre sus primeros conejillos de indias (también conocidos como “suscriptores”) la eterna pregunta: y ahora, ¿qué veo? En el caso de Disney+ es más fácil que en el resto si nos dejamos llevar por la nostalgia: todo nos suena a una infancia feliz y a películas y series que queremos que nuestros hijos también disfruten.

'The Mandalorian', 'La banda del patio', los cortos de Pixar o el cine de Marvel son algunas de las opciones que primero te vendrán a la mente. Y a poco que leas recomendaciones, sabrás que es buena idea continuar con 'Gravity Falls', 'Star contra las fuerzas del mal’ o 'Patoaventuras', por nombrar algunas de las series modernas de la compañía del ratón que más merecen la pena.

Pero, ¿qué pasa con esas cosas que permanecen hundidas en el catálogo y a las que nadie parece hacer caso? ¿Qué ocurre con los documentales, los cortometrajes y esas películas que parecen de relleno pero quizá no lo sean tanto? Si quieres descubrir tesoros escondidos, te hemos preparado una lista con esos 11 secretos de Disney+ que ahora puedes explorar a tus anchas. Coge tu pala y tu salacot, porque nos vamos de exploración.

Pixar Sparkshorts

Es cierto que ni 'Toy Story 4' ni 'Onward' nos trajeron los ya míticos cortometrajes de Pixar que llevaban precediendo sus películas desde 'Bichos', pero eso no significa que la compañía haya dejado de hacerlos. Al contrario: está más en forma que nunca. De ahí nace el proyecto Pixar Sparkshorts, una serie de cortos que los empleados tienen tan solo seis meses para preparar y que se inició en YouTube para después pasarse a la plataforma de pago.

De momento, en España podemos ver cuatro de ellos (‘Kitbull’, que fue nominado al Oscar, Smash y ‘Grab’, ‘Purl’ y ‘Vuela’), aunque es de esperar que próximamente nos lleguen los dos que (de momento) faltan. Un derroche de imaginación y magia en una empresa que algunos acusan de haber perdido su rumbo. Además, tienes unos cuantos cortos clásicos de Pixar (no están todos, eso sí) por si te has perdido alguno.

Circuito de cortos

Aunque Disney+ se ha estrenado con un puñado de cortos clásicos, aún a años luz de ser tan completo como los DVD de Tesoros Disney, tiene carencias graves en cuanto a los modernos: no están ‘Get a horse!’ o ‘Paperboy’, por ejemplo.

Por suerte, sí tenemos el Circuito de Cortos, una serie de cortometrajes de animación exclusivos para la plataforma de unos pocos de minutos de duración destinados a mostrar caras nuevas y creatividad dentro de la empresa. Cada corto, mejor o peor, realmente sorprende y tiene voluntad de ser diferente. Por si acaso, me iría quedando con algunos de los nombres de los directores: pueden ser el futuro de la animación.

Extras

Es algo que muchos llevábamos bastante tiempo pidiéndole a Netflix (cuya sección "Tráilers y más" es pírrica) o HBO, viendo la cantidad extraordinaria de contenido adicional que tienen otras plataformas extranjeras como el canal de Criterion. Y, al fin, Disney + ha escuchado las plegarias de sus suscriptores trayendo una ingente cantidad de extras en una cantidad lo suficientemente exacta como para saciarte pero al mismo tiempo dejarte con la curiosidad de comprarte el formato físico.

Algunas películas no tienen ni un mísero tráiler pero otras, como 'Star Wars: Los últimos jedi', cuentan con making of de más de una hora, audiocomentario y escenas eliminadas. Solo la existencia de este material ya debería ser suficiente para colmar nuestra curiosidad cinéfila... al menos por ahora.

'La isla del tesoro'

Esta adaptación de 1950 de la novela de Robert Louis Stevenson tiene un aliciente, además de ser muy entretenida es la primera película de Walt Disney rodada íntegramente en imagen real y sin animación. Cierto es que antes había hecho experimentos en 'Saludos amigos' o 'Canción del sur' (que ni está ni se la espera en Disney +), pero esta es la primera ocasión en que se realizó un rodaje con actores a la antigua usanza.

El encargo cayó en manos de Byron Haskin, autor de la versión de 1953 de 'La guerra de los mundos', y el resultado es tan curioso como solvente.

El pato Darkwing

Si sois niños de los 90, seguro que 'El pato Darkwing' es, junto con 'Gárgolas', una de las primeras cosas que os ha llamado la atención en el catálogo. Pero mientras que la segunda ha sido muy reivindicada en décadas posteriores, la serie del justiciero de San Canario ha pasado más desapercibida de forma bastante injusta. Una parodia muy bien afinada de los superhéroes que durante 91 episodios introdujo a muchos chavales al género.

Aunque siempre estaba tratado con humor, explosiones y slapstick, había conceptos propios del cómic como dimensiones paralelas, mutantes, identidades secretas y organizaciones malignas. Recordad que el doblaje original que se emitió en España, para tener un plus de nostalgia, fue el latinoamericano, con ese mítico "Hay que entrar en acción". Digna de ser rescatada más allá de su nueva versión en 'Patoaventuras'.

Cortos de 'Gravity Falls'

Es posible que, como yo, te quedaras huérfano de serie al terminar el último episodio de 'Gravity Falls' y eches de menos a Dipper, Mabel, Soos, Grunkle Stan y compañía. Por suerte, aún quedaba un pequeño aliciente antes de decirle el último adiós: los cortos que se emitieron entre las dos primeras temporadas y que en realidad estaban compuestos por pequeños chistes, perfectos como postdata.

Las guías para la vida de Mabel están al nivel de los mejores gags de Alex Hirsch y los suyos. Además, también tienes cortos de 'Patoaventuras' o 'Spiderman' para pasar mejor el tiempo esperando nuevos episodios. Pero 'Gravity Falls' tiene un lugar especial en nuestro corazoncito.

'Free Solo'

Además de las sagas que todos conocemos y amamos, Disney también posee National Geographic, los productores de 'Free Solo', un documental ganador del Oscar en 2019 que resulta espectacular en cada uno de sus planos, en los que Alex Honnold sube El Capitán, en el parque Yosemite, sin ayuda de arneses, cuerdas o equipo que le proteja de una posible caída.

El resultado, tan terriblemente peligroso como maravilloso a la vista. Si ya te has dado un atracón de dibujos animados y películas de aventuras, es posible que quieras echarle un vistazo y sentir el riesgo a dos palmos de tu sillón.

Mickey Mouse

Es difícil dar una vuelta de tuerca a Mickey Mouse, un personaje con más de 90 años de vida y miles de apariciones en las que su personalidad y diseño ha quedado en el imaginario colectivo. Y, sin embargo, Paul Rudish ha sabido arriesgarse lo suficiente como para adaptar al ratón a la época moderna sin que parezca trillado, cursi o aburrido.

Unos personajes actualizados en su diseño y una animación con un estilo y una línea más adulta, exagerada y slapstick. Cuatro temporadas están disponibles y las versiones de Goofy y Donald no os dejarán indiferentes.

'The Boys: The Sherman Brothers’ Story', 'Frank y Ollie: los magos de Disney' y ‘Despertando a la Bella Durmiente'

Juntamos estos tres documentales sobre la historia de Disney, aunque no son los únicos ('La historia de Pixar' o 'The Imagineering Story' también están disponibles, pero han recibido más aclamación). Obviamente, si lo que buscas son grescas y voces en contra de Disney no las vas a encontrar aquí, pero sí historias muy completas sobre algunas figuras olvidadas de los estudios.

Los hermanos Sherman fueron los autores de canciones para 'Mary Poppins', 'El libro de la selva' o 'Los aristogatos', mientras que Frank y Ollie se refiere a Frank Thomas y Ollie Johnston, dos de los animadores más antiguos de Disney, que dibujaron escenas como la muerte de la madre de Bambi y cientos de los personajes más queridos de la empresa, además de escribir uno de los mejores libros de animación de todos los tiempos, 'The illusion of life'.

Por su parte, 'Despertando a la Bella Durmiente' cuenta el renacimiento de Disney entre 1980 y 1999 de una manera muy cariñosa. Lo dicho: si no esperas voces discordantes, aquí tendrás un vistazo tras las bambalinas de la magia Disney durante unas cuantas horas.

'La Cenicienta III'

Sí, sí, sé lo que estás pensando: que el que ha escrito esta lista se ha vuelto completamente loco. Y puede ser, pero ya que la mejor secuela directa a vídeo falta en Disney+ ('El retorno de Jafar'), es de ley destacar la más extrañamente maravillosa: la tercera parte de 'La Cenicienta'.

Porque si hay una película de la que nadie espera nada, es de esta, ¿no? Por ejemplo, la tercera parte de 'La bella y la bestia' era 'El mundo mágico de Bella' y en realidad se trataba de un recopilatorio de cuatro episodios de una serie de televisión que nunca se hizo. Y, sin embargo, esta secuela da personalidad a uno de los personajes menos interesantes de la película original (Annabelle) e introduce un universo alternativo (dentro del canon) en el que Cenicienta no se casa con el príncipe, ¡y que sigue en pie al terminar la película!

Pudiendo hacer 'La alegría mágica de Cenicienta', es muy sorprendente ver una tercera parte directa a vídeo que tome riesgos tan locos. Digno aperitivo del 'What if' que traerá Marvel en 2021.

Newsies: The Broadway Musical

Disney+ no solo son películas, series y documentales. También hay alguna que otra sorpresa, como el híbrido entre musical y animación de 'La Sirenita' o este 'Newsies', basada en la película de 1992 'La pandilla', con canciones de Alan Menken y dirigida por Kenny Ortega (que también está disponible por si quieres hacerte una sesión doble).

La película fue un fracaso de taquilla pero su adaptación a Broadway todo un éxito que aguantó más de 1000 funciones. Ahora, esta obra de teatro puede verse tal y como fue filmada en 2017. Estuvo nominada a ocho Tonys y ganó dos: mejor banda sonora original y mejor coreografía, así que los fans de los musicales tienen que estar dando palmas con las orejas.