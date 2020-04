'The Imagineering Story': Disney+ abre las entrañas de Disneyland en un documental apasionante sobre su historia

Hay veces que se nos olvida un pequeño detalle (o decidimos obviarlo) a la hora de hablar de una gigante del entretenimiento como es Disney: su principal negocio son los parques. O, por lo menos, lo que más les factura. Algo que, de hecho, queda patente cuando su nuevo CEO, Bob Chapek, era hasta ahora presidente de Disneyland.

Es esa importancia la que queda retratada en 'The Imagineering Story' el documental de seis episodios de Disney+ que nos sumerge en las entrañas de los parques de Disney a través del departamento de Imagineer, los arquitectos, ingenieros y demás artistas que se dedican a diseñar y construir las diferentes atracciones.

Armada con más de cincuenta años de metraje que va desde presentaciones oficiales del mismo Walt Disney hasta material que documentaba el proceso de construcción de los diferentes parques, Leslie Iwerks plantea una cronología que nos lleva desde el deseo de Walt por construir ese sitio al que le encantaría llevar a sus hijas hasta la entrada de los parques en China en Hong Kong (2005) y Shanghai (2016).

Un documental de Disney, con lo que supone

Claro, hay que tener en cuenta que este no es un documental de un tercero sino que es algo hecho por y para Disney. Algo que, si bien no le quita valor sí que le despoja de neutralidad. A lo largo de las seis horas largas de documental (cada episodio dura en torno a 65 minutos), se recalca una y otra vez el consabido discurso de ser factoría de sueños, una tierra mágica, entretenimiento para toda la familia y todo lo que significa y ha significado la compañía a lo largo de sus casi cien años de historia.

Esto implica también que, a la hora de abordar los fracasos (como California Adventure o todo lo que se torció Disneyland Paris) se quedan en un mensaje: "nada bueno pasa cuando nos alejamos de la visión y la exigencia de Walt". Sí que, sobre todo en la época de Michael Eisner, abordan las dificultades económicas y la pelea que eso supone en el terreno creativo, pero al usar cortes de voz de Walt (que ya llevaba dos décadas muerto) refuerza el discurso corporativo.

Factor corporativo aparte, 'The Imagineering Story' es un documental fascinente. Sobre todo con sus primeros episodios, dedicados al Disneyland original y al complejo de Disneyworld en Orlando, Florida. Además en esas primeras entregas ya te empiezan a dejar claro lo importante de hacer una buena política de relaciones públicas y lo bien que supo vende Walt Disney sus cosas.

Tampoco elude otra cuestión: la retroalimentación que hay entre parques y producciones audiovisuales (las películas). Disney está construida a golpe de propiedad intelectual icónica y es algo a lo que dedican parte del metraje. Por un lado integrar a sus personajes y sus mundos (incluyendo las incorporaciones recientes como Marvel y Star Wars). Sin embargo sí que he echado de menos algo de profundidad al hablar de lo contrario, es decir, de atracciones que se han convertido en películas como 'Piratas del Caribe' o 'Tomorrowland'.

Aun con estas carencias, es apasionante ver esta especie de making of ultravitaminado de los parques y cruceros de Disney: el diseño, construcción, el cómo logran hacer los animatrónicos y cómo han ido innovando y renovándose con el tiempo. En parte, hayas ido o no a Disneyland, 'The Imagineering Story' desprende ese toque de magia marca de la casa logrando maravillar con sus detalles.