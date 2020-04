Las nueve mejores series para hacer maratón en Disney+

No solo de revisionados de sagas galácticas, de aventuras de superhéroes o de joyas de Pixar vive la esperada Disney+. La plataforma ha llegado a países como España por todo lo alto, y está llena, no solo de películas, sino también de series para todos los miembros de la familia.

Y de extensiones para todos los gustos: de algunas nuevas como 'The Mandalorian' solo podemos ver (de momento) los cinco capítulos, y de otras más veteranas como 'Los Simpsons' podemos disfrutar nada menos que de 30 temporadas.

¡Necesitaríamos varias cuarentenas recluidos para poder verla! Pero si lo que te apetece es sentarte delante de la tele, poner el encefalograma plano y encadenar episodios, empezar y acabar una serie en un día o un fin de semana, echa un ojo a esta selección de nueve series recomendables para maratón en Disney+.

'Agente Carter'

Ambientada después de la 2º Guerra Mundial, retoma el personaje de Peggy Carter tras los eventos de 'Capitán América: el primer vengador'. Con Hayley Atwell de nuevo en el papel, en esta ocasión, el gran amor de Steve Rogers se pone al servicio de Howard Stark en la clandestinidad, para ayudarle a recuperar varios de sus inventos que, si caen en manos equivocadas, podrían ser muy peligrosos.

Emitida entre 2015 y 2016, 'Agente Carter' cuenta con 18 capítulos divididos en dos temporadas, una ambientada en Nueva York y la otra en Los Ángeles. Imprescindible para fans de Marvel.

'High School Musical: The Musical: The Series'

Si en los '00 eras fan de Troy, Gabriella, Sharpay y compañía, los protagonistas de la trilogía 'High School Musical', no puedes perderte estos 11 episodios que funcionan precisamente como eso, como un caramelito para quienes deseaban entonces estudiar en el instituto East High.

Ahora esa misma localización regresa, y lo hace con aires renovados: nuevos alumnos y una nueva directora de teatro, que pretende rendir un homenaje al musical original. La serie, que de momento tiene una temporada de 11 capítulos, ya ha sido renovada por una segunda entrega.

'Big Hero 6: la serie'

El primero de los 25 capítulos de la única temporada que tiene esta serie, emitida originalmente en 2017, arranca justo en el punto en el que termina 'Big Hero 6'. En esta ocasión, Hiro, sus amigos y Baymax, el robot que creó su difunto hermano, se ponen al servicio de la ciudad de San Fransokyo para combatir contra los villanos que la acechan. Una aventura high-tech que cosechó muy buenas críticas y que también es ideal para ver con toda la familia.

'La ley de Milo Murphy'

Ningún fan de 'Phineas y Ferb' debería perderse 'La ley de Milo Murphy', cuya primera temporada (tiene dos) está subida entera a la plataforma.

De los mismos creadores que la serie de los hermanos inventores, en esta ocasión el protagonista es Milo (a quien presta su voz en la versión original Weird Al' Yankovic), un descendiente de Edward A. Murphy, creador de la famosa ley que dice que si algo puede salir mal, saldrá mal. La primera temporada contiene varios easter eggs de su predecesora, y en la segunda incluso hay un crossover.

'Inhumans'

La miniserie basada en la familia de superhumanos de Marvel fue la primera gran apuesta televisiva de la factoría, cuenta con 8 capítulos, y sigue a la Familia Real de Attilan hasta la Tierra. En concreto hasta Hawai, después de que su hogar fuese destruido. Allí tendrán que adaptarse a su nuevo hogar, aprender a pasar desapercibidos... y proteger al planeta de quien quiere destruirlo.

'Hulk y los agentes de S.M.A.S.H.'

Las dos temporadas de esta serie fueron emitidas en 2014 y 2015 por DisneyXD, pero ahora puedes ver seguidos sus ¡52 capítulos! de 23 minutos cada uno. Junto a She-Hulk, A-Bomb, Skaar y Red-Hulk, Bruce Banner formará su propio equipo, cuya lucha contra los villanos rodarán las cámaras de la webserie de Rick Jones en un intento de mostrar el lado más sensible y humano de Hulk.

'LEGO Star Wars: Las aventuras de los Freemaker'

Un total de 31 capítulos divididos en dos entregas narran las aventuras de los tres hermanos Freemaker, una suerte de chatarreros que componen y venden naves que hacen con piezas sueltas de otras.

Cuando uno de los protagonistas descubre una parte de lo que fue un antiguo sable láser, comenzará una desternillante serie de acontecimientos que les llevará a una batalla entre el Imperio y la Alianza Rebelde. Otra propuesta para los fans de 'Star Wars'.

'Nuestro Planeta'

Aunque este documental narrado por Will Smith, que hace dos meses estrenó 'Bad Boys for life', cuenta ya con dos temporadas, de momento en Disney+ solo podemos ver la primera. Producida por National Geographic y dirigida por Darren Aronofski, la serie consta de 10 episodios en los que Will explica, para toda la familia, la historia de la Tierra.

'El mundo del futuro'

Otra serie de National Geographic que no puedes perderte es esta, basada en el libro Year Million: Science at the Far Edge of Knowledge y que incluso estuvo nominada al Emmy. Narrada por Laurence Fishburne, consta de solo seis capítulos en los que explora cómo podría ser la vida en varios años del futuro: desde el 2050 hasta el 1.000.000.