Quiénes son los Inhumanos, los superhéroes que Marvel lleva años intentando vendernos sin éxito

Marvel es con los Inhumanos como ese chico pesado que insiste muy fuerte en que eso que le gusta tiene que ser ya no conocido, sino admirado por todo el mundo. La ausencia de los X-Men en su Universo Cinemático "principal" hizo que desde hace años se empezara a trazar la línea maestra para potenciar a esta especie de seres poderosos como el reemplazo de saldo de los mutantes.

Tras introducirlos en 'Agents of SHIELD' y dar un paso en falso en el cine, la sección televisiva de Marvel decidió desarrollar 'Inhumans' para ABC y el resultado, tras tres episodios (el cuarto se emite esta noche), fue desastroso. Una historia poco inspirada con personajes que si fueran más planos serían invisibles... una pena para unos seres que son parte intrínseca del Universo Marvel.

Creados en 1965 por Stan Lee y Jack Kirby, la existencia de los Inhumanos dejaba claro que el recién creado Universo Marvel no tenía límites y que en cualquier recóndito rincón podía esconderse una civilización que lo cambiaría todo. Los Inhumanos eran grotescos y la "élite" de la especie no podían considerarse realmente héroes. Una cosa que, por otro lado, también dificultaba el que pudieran tener serie propia (que no tardaron demasiado en tenerla con Kirby al frente).

Los personajes fueron creados en un momento en que Marvel se veía impotente ante la demanda de nuevos títulos. Por muchas ideas para nuevas series que tuvieran, su distribución era muy limitada respecto al número de cómics que podían sacar cada mes (en resumidas cuentas: los distribuía DC y no había mucho hueco) por lo que los Inhumanos tuvieron que ser relegados durante un tiempo a apariciones en 'Fantastic Four' y complemento en las páginas de 'Journey into Mystery'

El origen "biográfico" de los Inhumanos se remonta a hace millones de años, cuando los kree descubren que los celestiales, una de las razas más enigmáticas del cosmos, han comenzado a experimentar con la vida. Los kree harán entonces sus propios experimentos con los primigenios humanos, creando a los inhumanos. Al poco tiempo, los kree abandonarían el proyecto debido a la profecía que dictaba que esto se volvería en su contra.

Aislados durante milenios, ya en la actualidad conoceríamos en los cómics a la familia real Inhumana con Rayo Negro, Medusa, Crystal, Gorgon, Karnak, Maximus el Loco... quienes tomaron un papel relevante durante esos primeros años en la mítica Guerra Kree-Skrull de Roy Thomas. Su relación con el resto de héroes del Universo Marvel siempre ha sido un tanto ambigua moviéndose siempre apartados y aislados en Attilan sin meterse demasiado en los asusntos "humanos".

Esto es una simple muestra de que en Marvel no han sabido nunca muy bien qué hacer con todo lo que no sea el "núcleo duro", perdiéndose a la hora de tratar la infinidad de ramificaciones y personajes que existen en su universo comiquero. La editorial sigue empeñada en dar a conocer a los Inhumanos, pero no terminan de dar con la tecla. Pero aún así tienen unas cuantas historias que merecen ser conocidas:

'Marvel Knights: Inhumanos'

Probablemente la historia que mejor ofrece en esencia quienes son los Inhumanos y su relación con el Universo Marvel, amén de servir de buen punto de entrada, sea la miniserie que Paul Jenkins y Jae Lee realizaron a finales de los años 90 del siglo pasado. A lo largo de doce números somos testigos de cómo la familia real inhumana se enfrenta a una doble amenaza.

La primera es la amenaza externa, cuando un ejército llega a las puertas de Attilan. La segunda es interna, con Maximus elucubrando su golpe de estado. Sobre las líneas maestras de este cómic se construye la serie mostrándonos el lado "menos romántico" y más humano de esta raza y su estructura social.

'Guerra de Reyes'

Durante muchos años Dan Abnett y Andy Lanning fueron uña y carne reestructurando por completo el universo (y la mitología) cósmico de Marvel. De ahí destacan dos grandes eventos: 'Aniquilación' ('Annihilation') y 'Guerra de Reyes' ('War of Kings'). Es esta última la que nos interesa, ya que muestra toda una guerra intergaláctica en la que los Inhumanos toman parte importante.

Este crossover cósmico toma como premisa la "mudanza" espacial de los Inhumanos, hasta el punto de conquistar Hala, el mundotrono kree. En 'Guerra de Reyes' seremos testigos de la guerra entre los kree, liderados por Rayo Negro y los Shi'ar, comandados por Vulcan y cómo este enfrentamiento se expande a toda esa parte del cosmos.

'Inhumanos contra Patrulla-X'

Con la cantinela de que los inhumanos y los mutantes tenían el mismo concepto detrás de "perseguidos por ser diferentes" (que, en realidad, es una capa que se ha potenciado ahora) y con la trama de Universo Marvel en el que las nieblas terrígenas liberadas durante 'Infinito' (evento escrito por Jonathan Hickman) resultaban letales para los mutantes hubo varios intentos de llevar a estos seres a lo más alto. Primero vino 'Inhuman' en el que primero Matt Fraction y luego Charles Soule empezaron a explorar el escenario posterior a la destrucción de Attilan a través de los ojos de Dante, recién transformado.

Poco después vinieron las series hermanas 'All-New Inhumans' y 'Uncanny Inhumans' que seguía a los nuevos y al la familia real respectivamente en sus nuevas aventuras con el creciente enfrentamiento con los X-Men de trasfondo. Finalmente esto derivó en 'Inhumanos vs Patrulla-X' donde Charles Soule y Jeff Lemire contaban la guerra entre ambas especies al descubrirse que la extinción de estos últimos está casi asegurada por "culpa" de los primeros en un crossover no demasiado inspirado.

'Karnak'

Finalmente creo que merece la pena hablar de 'Karnak' de Warren Ellis. Si hay algo que ha quedado claro con la serie de televisión de 'Inhumans' es que no han sabido captar el poder de Karnak. En la serie parece que es Midnighter, repasando millones de posibilidades y escenarios: ese no es su poder. Su poder es ser capaz de hallar el punto débil de todas las cosas, filosofías y esquemas de tal forma que puede destruirlo de modo preciso.

Warren Ellis juega con el poder de Karnak enfrentándole más a un nivel metafísico y filosófico a un rival que le puede destruir en su propio terreno. Claro, más allá de la acción (que la hay) en este cómic nos encontramos con un debate sobre la fe, creencias y cómo y a qué nos aferramos cuando las cosas se tambalean.