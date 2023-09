El live action de 'One Piece' arrasa en Netflix en su primera semana, pero no ha conseguido destronar a esta miniserie ambientada en Barcelona

Después de meses y meses de anticipación, 'One Piece' zarpó la semana pasada en Netflix y demostró que sí que se pueden hacer adaptaciones en acción real manteniendo el espíritu original de un manga.

Durante su primer fin de semana, la serie de piratas se ha colocado en el primer puesto del Top 10 de Netflix en decenas de países. Y aunque los números son buenísimos, sí que no ha conseguido imponerse del todo con los datos oficiales de la semana ya en mano.

La profe gana a los piratas

Netflix ya ha revelado los datos de audiencia para sus títulos durante la semana del 28 de agosto al 3 de septiembre, y sí que es cierto que 'One Piece' ha arrasado a nivel global con 140,1 millones de horas vistas y un total de 18,5 millones de reproducciones.

En el segundo puesto está '¿Quién es Erin Carter?', la miniserie sobre una profesora británica en Barcelona que se mantiene por segunda semana en el Top 10 y que solamente esta semana ha conseguido 90,3 horas reproducidas. De hecho, en España 'One Piece' no ha conseguido imponerse del todo y se ha quedado en el top semanal justo detrás de Erin Carter, pero tiene muchísimo sentido.

De entrada, las métricas cuentan de lunes a domingo, y 'One Piece' se estrenó en jueves, con lo que '¿Quién es Erin Carter?' le sacaba varios días de ventaja y también el thriller ya lleva más tiempo en la plataforma, además de que el boca a boca ha corrido como la pólvora a la hora de ganar nuevos espectadores.

También hay que recordar que aunque los datos de 'One Piece' son muy buenos y durante estos días ha llegado al número 1 del Top en 84 países, no ha llegado a alcanzar a 'Miércoles', 'Stranger Things' o 'DAHMER' en cuanto a número de reproducciones. Como comparativa, en su primera semana 'Miércoles' acumuló más de 341 millones de horas vistas, la cuarta temporada de 'Stranger Things' consiguió más de 286 millones de horas y 'DAHMER' hasta 196 millones.

Así que con todo esto, 'One Piece' ahora mismo se encuentra en el undécimo puesto de Netflix en cuanto a series más vistas durante su primera semana en la plataforma, y lo ha conseguido con tan solo ocho episodios y cuatro días.

¿Son malos datos para 'One Piece'? Pues no necesariamente, porque en estos momentos se mantiene en el número 1 en España y en el Top 10 de 93 países, y sigue acumulando visitas. Ahora bien, es una de las series más caras de Netflix y que se haya estrenado en medio de las huelgas de guionistas y actores no ayuda a su renovación.

Aún están por salir los datos de esta semana y los del mes, pero la segunda temporada de los Sombrero de Paja sigue pendiente de un hilo y va a depender mucho de las métricas de las próximas semanas. Y si Neil Gaiman y 'Sandman' no lo tuvieron fácil, parece que las cosas tampoco se han puesto sencillas para Eiichiro Oda y Luffy.

En Espinof | Las 23 series más esperadas de 2023