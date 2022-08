Por qué 'Sandman' puede acabar cancelada pese a su gran éxito: la estrategia de Netflix tiene sentido aunque también sea injusta

Muchas pensamos que si una serie tiene éxito, eso significa que va a ser renovada. El problema llega en ocasiones en qué entendemos como éxito, ya que podría decirse que 'Sandman' lo ha tenido en Netflix, donde lleva ya tres semanas siendo la serie número hablada en inglés, pero recientes declaraciones de Neil Gaiman dejan claro que su futuro no está ni mucho menos garantizado.

¿Cómo es posible entonces que algo tenga la apariencia de un gran éxito pero a la hora de la verdad quizá no pase de su primera temporada? La principal clave está en la forma que tiene Netflix de cuantificar qué es un éxito y con qué contenidos no les merece la pena seguir adelante.

Un éxito relativo

Hasta ahora muchos creíamos que sumar muchas horas de visionado era la clave. Ahí es justo destacar que suma casi 275 millones de horas reproducidas en sus primeros 17 días en la plataforma. Son buenos datos, pero tampoco deslumbrantes, ya que todo indica que no acabará colándose en el Top 10, lista que ahora mismo cierra la temporada 2 de 'The Witcher' con 484,34 millones de horas vistas en sus primeros 28 días. La cifra aumenta hasta los 541,01 de la primera tanda de las aventuras de Geralt de Rivia si también tenemos en cuenta las series de habla no inglesa.

Ahí todo depende de qué esperaba exactamente de ella Netflix. El propio Gaiman aseguró que "es una serie realmente cara", por lo que, obviamente, las expectativas se disparan. Sí es evidente que no ha sido un desastre como 'Jupiter's Legacy' o 'Cowboy Bebop', otras dos grandes apuestas de la plataforma que se la pegaron y fueron rápidamente canceladas, pero eso no quita para que tampoco haya sido un éxito tan rotundo como podría parecer.

Por qué hay que verla entera rápidamente

El propio Gaiman dio una pista importante al pedir a los fans que acaben de ver rápidamente la temporada, ya que eso es algo que en Netflix tienen muy en cuenta. A fin de cuentas, muchísimas personas podrían empezar una serie y no acabarla, dejando así una pista importante en lo referente a que el interés hacia otra temporada más sería reducido.

Al menos eso dice la teoría, pero la realidad es que algunos espectadores simplemente prefieren verla a su ritmo para así disfrutarla con calma. Una decisión comprensible, como también lo era cuando muchos se esperaban a que una temporada se emitiese completa en televisión para verla. Pero claro, si la gente no la veía entonces, la cadena podía optar por cancelarla al no alcanzar el resultado previsto. Y no me olvido tampoco se que eso llevaba a algunos espectadores a no empezarla por si la cancelaban, aumentando así las posibilidades de que eso sucediera. Pues esta es la nueva consecuencia de actuar así. Justo no es, pero sentido sí que tiene.

Además, ese éxito de 'Sandman' es relativo en el mejor de los casos. Nos falta saber cuántos han acabado de ver ya la temporada y cómo de elevado es su presupuesto. Nos queda el consuelo de que el propio Gaiman ha dejado claro que la serie podría acabar en otra plataforma si Netflix la cancela, pero tampoco está claro que ninguna vaya a apostar por ella si eso sucede. Que además sus responsables llevan ya tiempo trabajando en los nuevos episodios.

A priori, lo más probable sería HBO Max, pues Warner produce 'Sandman', pero una cosa es la teoría y otra la práctica. Curiosamente esa es otra pega para que la serie sea renovada por Netflix, pues todas las plataformas llevan tiempo priorizando los títulos producidas por ellas mismas y reduciendo las que proceden de otras compañías. No les interesa compartir los beneficios.

