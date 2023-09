El live action de 'One Piece' rompe otro récord histórico de Netflix y se lleva por delante a 'Stranger Things' y 'Netflix'

Muchos fans no las tenían todas consigo, pero la serie de acción real de 'One Piece' ya se ha estrenado y parece que ha roto la maldición de los malos remakes americanos a la hora de ponerse a adaptar animes. Con todo lo que está pasando en Hollywood con las huelgas de actores y guionistas la segunda temporada está muy pendiente de un hilo, pero ya hay otro récord que ha roto 'One Piece' y que supone una baza muy grande a su favor.

¡Todos a bordo!

'Stranger Things' y 'Miércoles' son ahora mismo los dos grandes titanes originales de Netflix, por mucho que a la primera le queden dos telediarios. Las dos series han marcado el rumbo y los niveles de éxito que persigue Netflix con cada nuevo estreno... Y 'One Piece' se las acaba de llevar por delante.

Desde su estreno el 31 de agosto, 'One Piece' ya es nº1 en series en 84 países, destrozando los récords de estreno de cualquier otra serie de la historia de Netflix. Tanto 'Miércoles' como la cuarta temporada de 'Stranger Things' consiguieron imponerse en 83 países durante su fin de semana de estreno, y ahora Luffy les ha adelantado por muy poquito.

Y de hecho, en el momento de escribir este artículo, 'One Piece' todavía se mantiene en el primer puesto del top de series en España, seguida por '¿Quién es Erin Carter?' y 'Vivir 100 años: Los secretos de las zonas azules'.

Así que si Netflix buscaba otra franquicia con un público masivo para explotarla durante años ahora que toca despedirse de Once y Hawkins, definitivamente ha dado con una gallina de los huevos de oro. Y ya se pueden poner las pilas, que 'One Piece' da para muchas temporadas.

Por desgracia, si 'Sandman' también tuvo que esperar varios meses hasta que llegó la confirmación de su segunda temporada, es muy posible que Netflix nos tenga en vilo mientras siguen las huelgas. O lo mismo nos pegan una alegría antes y todo depende de lo que diga Eiichiro Oda, que parece que el creador de 'One Piece' sí que tiene la última palabra para que todo vaya bien con la serie.

