La serie de acción real de 'One Piece' ya ha zarpado en Netflix, pero los Sombrero de Paja de Iñaki Godoy todavía necesitan muchas temporadas para poder alcanzar al anime

Después de meses y meses de anticipación, ya se ha estrenado 'One Piece' en Netflix para adaptar el manga de Eiichiro Oda. Esta primera temporada ha empezado adaptando la Saga del East Blue, la primera del manga que se centra en los inicios de la tripulación.

Aunque por desgracia se ha quedado en ocho episodios que no ha llegado a adaptarla del todo y nos quedan por delante algunos de los momentos más emocionantes: la visita a Loguetown y la entrada del Going Merry al Grand Line.

¡Este artículo incluye spoilers del anime si tan solo hemos visto la serie de Netflix!

El romance de la aventura

Aún así, al ritmo que va 'One Piece' no desentona que se quede para la hipotética segunda temporada, aunque obviamente Netflix va a tener que ponerse las pilas si de verdad pretende adaptar todo el manga de Eiichiro Oda. Y para ello tendría que mentalizarse a adaptar sagas enteras en una única temporada, o a veces incluso a combinar varias.

La segunda temporada de 'One Piece' debería meterse de lleno en la Saga de Arabasta y cubrir desde nos dejó la primera hasta el desenlace con la liberación del país de Vivi y el fichaje de Nico Robin para la tripulación.

Así que también habría que comprimir bastante los eventos de Whiskey Peak, Little Garden y Drum para dedicarle buena parte de la temporada a todo el conflicto de Arabasta y presentar correctamente a Portgas D. Ace, pero si quizás Netflix se atreve a pasar a los 10 o 12 episodios por temporada debería haber tiempo de sobra.

Con la tercera temporada nos deberíamos ir a las Islas del Cielo. Al ser un arco relativamente corto, con una temporada podríamos explorar de sobra Jaya, presentar a Barbanegra y adaptar al completo la Saga de Skypia.

Con un buen ritmo, la cuarta temporada nos permitiría dedicar la mitad del tiempo a Water 7, los constructores de Galleyla y la presentación del CP9 y Franky, lo que nos dejaría la otra mitad a Enies Lobby. Este es un arco tremendamente importante y el favorito de muchos fans, así que tampoco sería descabellado que parte de Enies Lobby se fuese a una quinta temporada para poder lucir del todo los momentos más icónicos y épicos de esta saga.

Thriller Bark también es una saga relativamente corta que va de miedo para descomprimir tras todo el drama de Enies Lobby, y que o bien se podría combinar en una quinta temporada con la saga anterior, o combinarla con el Arco del Archipiélago Sabaody para terminar con el dramón que supone la separación de los Sombrero de Paja.

Este punto de inflexión nos dejaría una sexta temporada al completo para la Saga de la Guerra de Marineford, empezando con un Luffy roto porque ha perdido a su tripulación y todavía debe salvar a Ace. Con un buen ritmo y un número de capítulos bien dividido podríamos meternos en la isla de Amazon Lily, destrozar Impel Down por dentro, y dedicar el último tramo de la temporada para todo el conflicto de de Marineford, que necesitaría unos cuantos episodios.

Bienvenidos al Nuevo Mundo

Ya nos estaríamos metiendo en una séptima temporada para la Saga de Isla Gyojin, que reúne a los Sombrero de Paja dos años después. Esta saga es una de las peores para muchos fans (aunque trata algunos de los temas más relevantes de todo el manga) y que en el anime se lastró muchísimo con demasiados flashbacks y repeticiones... Así que Netflix podría solucionarlo con un mejor ritmo y ventilársela en media temporada.

Lo que nos dejaría la otra mitad de la séptima temporada para introducir el Arco de Punk Hazard y reintroducir a Trafalgar Law, con la trama bien encaminada para la saga siguiente.

Siguiendo esta división, la octava temporada estaría dedicada entera a Dressrosa, con su torneo interminable, el pasado de Law, Donquixote Doflamingo y la guerra por la liberación del país. Lo que nos lleva a una novena temporada dedicada exclusivamente a Whole Cake Island, primero introduciendo a los minks en Zou y después centrándonos del todo en el enfrentamiento contra Big Mom, el Germa 66 y el pasado de Sanji.

Y así, con la décima temporada llegaríamos a la Saga del País de Wano, en la que nos encontramos ahora mismo en el anime. La mitad de la temporada debería de ir dedicada a la llegada a Wano y los dos primeros actos, mientras que el último tramo se centraría en el asalto a Onigashima. Aunque teniendo en cuenta lo larguísima que es Wano no habría que descartar que 'One Piece' se fuese a once temporadas solo para poder adaptarla al completo.

Con todo esto... La verdad es que hablando mal y pronto Netflix tendría que ponerse un cohete en el culo y empezar a sacar las temporadas como churros, de una manera muy parecida a como funcionaba 'Juego de Tronos' en su momento: encadenando rodajes y lanzado las temporadas de manera consistente. Y es muy posible que también tuviera que aumentar los capítulos de 8 a 10 para poder tener algo más de margen.

Y por supuesto, hay que tener en cuenta que también pasaría como con esta primera temporada en la que se han eliminado arcos y personajes más accesorios y se han comprimido ciertas tramas. Porque o vamos directamente a la chicha y relativamente rápido, o a los actores se les va a pasar también rápido el arroz para poder seguir interpretando a adolescentes y veinteañeros.

Y todo esto teniendo en cuenta que el manga de 'One Piece' aún no ha acabado ni sabemos cuándo llegará a su final. Con lo que vamos, si queremos llegar hasta la Saga Final con Egghead ya nos estaríamos metiendo en doce temporadas como mínimo. Porque al final, el gran lastre a la hora de adaptar 'One Piece' no es ni la estética, ni los poderes, ni nada. Si no lo tremendamente larga que es, y que ni siquiera tenemos un final seguro a la vista.

Netflix ya se ha gastado un dineral en hacer la primera temporada de 'One Piece'. Pero si de verdad quiere llegar hasta el final de la travesía, Netflix ya puede ir abriendo la cartera y revisando las cuentas, que esto barato no va a salir.

