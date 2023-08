Encontrar al Luffy de Netflix no fue fácil, pero Iñaki Godoy tenía un arma secreta inesperada para ganarse al creador de 'One Piece': "solo" tuvo que hacerle reír

Después de años de producción y de picar a los fans, ya queda nada y menos para que por fin se estrene la serie de acción real de 'One Piece' que prepara Netflix. 'One Piece' llega a la plataforma el próximo 31 de agosto por todo lo alto para explorar los inicios de Luffy y su tripulación como piratas, y el primero que quiere que las cosas salgan bien es el propio Eiichiro Oda.

El creador de 'One Piece' ha estado muy metido en todo el desarrollo de la serie incluyendo los fichajes, porque él mismo aprobó en persona a todos los Sombrero de Paja. Y no, encontrar a Luffy no fue tan fácil.

El hombre que será el Rey de los Piratas

Iñaki Godoy ya ha pasado a la historia por convertirse en el Luffy de Netflix, y ya desde su primera audición apuntaba maneras, aunque sí que tuvo que hacer algunos cambios durante el proceso. En una entrevista con Teen Vogue, Godoy ha explicado cómo fueron sus audiciones para Luffy y la energía que intentaba transmitir al interpretarle.

"Me di cuenta que lo principal de Luffy era su sonrisa, así que pensé... Si puedo tener esa sonrisa en mi audición, tengo una oportunidad con este personaje. ¡Y creo que funcionó!", explicó Godoy. "Recuerdo que para la escena de audición estaba hablando con Koby (no sabía entonces que era con Koby) en esta escena en la que están en el bote de remos tras luchar con Alvida, y tras leerla intenté hacerla muy seria."

"Ya sabes, hay un barco en llamas detrás de mi. Todo suena muy serio. Y la envié y me comentaron...A ver, ya sabemos que hay un barco ardiendo y eso, pero tu personaje, él está tranquilísimo. Así que la envié otra vez, esta vez sin drama... Y así es cómo me llamaron de nuevo", continuó el actor. "Le enviaron un WhatsApp a mi madre que decía "Queremos que seas Monkey D. Luffy". Me emocioné un montón y me di cuenta de que esto me iba a cambiar la vida".

"No llegué a conocer a Oda durante el proceso de audiciones, pero sí que le conocí más tarde", reveló Godoy. "Y recuerdo preguntarle esa pregunta. ¿Por qué yo? ¿Por qué te gusté? Y me dijo que porque le hice reír con mi audición".

Conociendo a Luffy, su actitud para la vida es una de sus principales características , y parece que Godoy consiguió encontrar el equilibrio perfecto. Y más todavía: Luffy tiene que hacer reír a la gente de su alrededor, y si lo consiguió con el propio Oda es el sello de aprobación definitivo.

Godoy también reveló que se ha visto el anime de cabo a rabo y que ha estudiado mucho los movimientos físicos de Luffy, como la manera en la que se coloca de nuevo el brazo tras lanzar un puñetazo, para poder replicarlos lo mejor posible, o cómo moduló su voz para encontrar la "voz de Luffy". Aunque la mayor preparación fue mental para poder meterse correctamente en el personaje.

Así que aunque tenía que levantarse cada día antes de las 5 de la mañana para estar rodando muy temprano, intentaba pasárselo bien siempre y que el resto del equipo siempre se divirtiera. "Quiero ayudar a crear un entorno divertido" era una de sus principales filosofías... Así que cuando entraba al set, ponía a todo volumen el tema de John Cena, el de The Rock, o incluso del Undertaker. Para empezar el día de rodaje con buen pie.

