"Podría estar lista en entre 12 y 18 meses". Los productores de 'One Piece' tienen muy buenas noticas sobre la temporada 2, pero hay un gran bache que superar antes de que llegue a Netflix

Puede que quizás no haya llegado a las cifras descomunales de 'Miércoles', pero no se puede negar que la primera temporada de 'One Piece' ha sido un exitazo en su primera semana en Netflix.

Ahora, esto no significa que la renovación esté asegurada del todo, porque ya estamos acostumbrados a cómo se las gasta Netflix con las tijeras, pero los productores de la serie de piratas son muy optimistas y están listos para volver a zarpar cuanto antes.

Vente conmigo, vámonos (casi) ya

Según ha confirmado Marty Adelstein, CEO de Tomorrow Studios, a Variety, los guiones para la segunda temporada de 'One Piece' ya están listos y ellos dispuestos a empezar la producción cuanto antes para traer los nuevos capítulos, que terminarían con la Saga del East Blue y se meterían de lleno en Arabasta.

"Siendo realistas, y con esperanza, estaríamos a un año. Si nos movemos rápido, es una posibilidad", dijo también Becky Clements, la presidenta de Tomorrow Studios. "[La temporada 2] podría estar lista entre un año y 18 meses."

Ahora bien, el enorme bache que se encuentra ahora mismo 'One Piece' es el mismo que tienen delante una gran cantidad de series y películas: las huelgas de guionistas y actores. Y mientras no se resuelvan, no podrán empezar la producción de la segunda temporada. Aún así, en Tomorrow Studios son muy optimistas con la renovación y los datos que han estado recibiendo de Netflix y parece que pronto podría llegar la confirmación de la segunda temporada, aún con las huelgas encima.

"Creo que [en Netflix] están valorando varias situaciones y cuántos capítulos hacer, o si los dividen", dijo también Adelstein. "Creo que intentaran resolverlo esta semana. Sospecho que nos dirán algo en una o dos semanas, parece que hay un gran ímpetu para sacar esto y tener una estrategia a largo plazo. Así que estamos esperando a eso".

Hace unos días Netflix no quería mojarse demasiado respecto a la segunda temporada, pero ahora que tenemos en la mano los datos de audiencia su CEO también ha admitido que 'One Piece' ha superado las expectativas... y también que su postura es un poco "haters gonna hate" frente a las críticas.

"Tenía el listón muy alto, básicamente es coger un manga y hacerlo en live action, y en inglés", dijo Greg Peters. "Los haters están ahí y van a seguir buscando razones para odiarla. Pero poder hacer algo así y que sea masivamente popular y un éxito en todo el mundo, es algo increíble de ver".

Así que las cosas pintan bien para los Sombrero de Paja, porque en Netflix parece que están encantados con cómo está funcionando la primera temporada y parece que la renovación es un secreto a gritos. Ahora, mientras Netflix no se ponga a negociar de verdad con los guionistas y actores, 'One Piece' y el resto de sus producciones van a seguir varadas un tiempo más.

