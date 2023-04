El heredero del Imperio de Star Wars es alguien muy familiar para los fans: Lars Mikkelsen volverá a interpretar al villano en 'Ahsoka'

Tras unos momentos de especulación, por fin se ha desvelado uno de los misterios que nos dejó el primer tráiler de 'Ahsoka'. El Gran Almirante Thrawn, también conocido como Heredero del Imperio, será interpretado por alguien ya familiar para los fans de Star Wars: Lars Mikkelsen.

El actor danés volverá a interpretar al villano, cuyo propósito en la vida es coordinar todo esfuerzo por restaurar el Imperio galáctico. Volverá porque ya le dio voz en 'Star Wars: Rebels', la serie animada de Dave Filoni que ya se está mostrando como de visionado obligado para antes de esta nueva ficción, que llegará a Disney+ en agosto.

Un fichaje que, si bien se veía venir, es algo curioso porque Mikkelsen estuvo negando hasta hace nada su participación en la serie con los clásicos "no he oído nada todavía", "deberían haberme contactado", etc.

Una amenaza para la misma república

'Ahsoka' está protagonizada por Rosario Dawson como el personaje titular que investiga una gran amenaza para el bienestar de la todavía en pañales Nueva República. Presuntamente, los hechos de esta serie, junto con 'The Mandalorian' y demás obra de Filoni y Jon Favreau confluirán en la recientemente confirmada nueva película de Star Wars.

Además de Mikkelsen y Dawson, el reparto de la serie está formado por Natasha Liu Bordizzo como Sabine Wren, Eman Esfandi como Ezra Bridger, Mary Elizabeth Winstead como Hera Syndulla, Genevieve O’Reilly como Mon Mothma, Ray Stevenson como Baylan Skolland, Ivanna Sakhno como Shin Hati, Diana Lee Inosanto como Morgan Elsbeth y David Tennant como Huyang.

En Espinof | 'The Mandalorian' recupera a uno de los tipos más duros del universo Star Wars animado... y lo han clavado