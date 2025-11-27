La temporada 2 de 'One Piece' podría presentar a uno de los Sombrero de Paja en el live action antes de tiempo. La pista nos la acaba de dar Netflix

Vamos preparándonos poquito a poco para la llegada de la segunda temporada de 'One Piece' de Netflix, que por fin tiene su estreno previsto para marzo de 2026. Aunque en Netflix ya están allanando el terreno para los nuevos episodios y nos van dejando algunas pistas de lo que está por llegar una vez nos metamos en el Grand Line.
Acceso anticipado
Ya se han desvelado los títulos de los episodios de la segunda temporada, pero ahora desde Netflix nos han dejado un nuevo aperitivito revelando las title cards. Ya como pasó en la primera temporada de 'One Piece', cada capítulo tendrá su propio logo personalizado acorde a lo que ocurrirá en la trama del episodio, así que podemos ir haciéndonos a la idea de lo que nos encontraremos en cada uno.
Así tenemos varios guiños a los gigantes de Little Garden, Wapol y Chopper, pero uno de los más curiosos lo encontramos en el logo que hace referencia a los piratas Rumbar y la ballena Laboon: el violín de Brook.
Brook es el noveno tripulante de los Sombrero de Paja, y no se une al grupo de Luffy hasta los eventos de Thriller Bark. Pero es muy posible que el live action de Netflix lo introduzca antes de tiempo, en Twin Capes cuando conozcamos a Laboon.
Obviamente, no se ha anunciado ningún fichaje oficial para Brook, pero no hay que descartar que veamos la silueta del músico tocando el violín y alguna que otra referencia más (como la canción de "El sake de Binks"), reafirmando su importancia a la larga en la serie y presentándolo un poquito antes de lo que toca.
El live action de 'One Piece' juega con ventaja, ya que sus responsables cuentan con todo el conocimiento extra que el anime no presentó hasta mucho más tarde. Así que se pueden permitir introducir ciertos guiños antes de tiempo para dejar todos los detalles de la historia bien atados, y tendría muchísimo sentido que Brook se dejase ver antes de lo que esperábamos.
En Espinof | Las mejores series de 2025 (por ahora)
En Espinof | 'One Piece': las 5 cosas que más me han gustado (y las 5 que menos) de la estupenda adaptación de Netflix
Ver 0 comentarios