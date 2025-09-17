La película en acción real de 'Boku no Hero Academia' cambia de guionista una vez más. A este paso ver a un Deku de carne y hueso parece una misión casi imposible

Ya sabemos que las cosas de palacio van despacio, pero lo de la película de 'Boku no Hero Academia' se va alargando cada vez más. En pleno boom superheróico, desde Legendary Pictures se marcaron un tanto en 2018 haciéndose con los derechos del manganime para hacer su propia versión en acción real. El problema es que desde entonces el proyecto ha ido pasando por muchas manos y no sale del infierno de la preproducción.

Borrón y cuenta nueva

En 2023 tuvimos una actualización interesante con Shinsuke Sato, el director de 'Alice in Borderland', ahora al mando de la película y Netflix metida en la producción de 'Boku no Hero Academia'. Por aquel entonces Joby Harold se subió al carrito como nuevo guionista... Pero dos años después seguimos en el punto de partida.

Parece que Harold ha dejado el proyecto y ahora el nuevo guionista de la película de 'Boku no Hero Academia' es Jason Fuchs, coguionista de 'Wonder Woman'. Por un lado, la producción no se mueve de casilla y no se termina de dar la tecla para adaptar correctamente el manga de Kohei Horikoshi, aunque por otro lado Fuchs está ya familiarizado con el cine de superhéroes y puede ser una baza interesante.

Por ahora parece que el resto del equipo creativo, incluyendo a los productores de Lengedary Álex García y Jay Ashenfelter, siguen a bordo del proyecto. Al igual que Ryosuke Yoritomi, el editor original del manga que está supervisando el desarrollo de la película.

Ahora bien, la película ya lleva siete años en el tintero sin dejar grandes avances, y por desgracia parece que se está pasando el furor por los superhéroes con el público occidental arrastrando un cansancio de Marvel y DC. Estrenar un nuevo live action de superhéroes en este panorama va a ser complicado, y más cuanto más se alargue el proceso, porque parece que desde Netflix y Legendary no terminan de encontrar el equipo correcto para traer a la vida la historia de Deku.

Por otro lado, el live action de 'Boku no Hero Academia' cuenta con un puntazo tremendo a su favor: es un anime. La historia ya parte de tener a un público fiel de su lado, como le ocurrió al live action de 'One Piece' de Netflix.

Y si los números que está amasando en taquilla lo nuevo de 'Kimetsu no Yaiba' sirven de algo, debería ser para demostrarnos que el anime mueve más dinero que nunca... Así que aunque tarde en llegar, la película de Hollywood de 'Boku no Hero Academia todavía puede subirse a lo más alto de la ola si consiguen trasladar correctamente los elementos más icónicos del manga. Aunque les esté costando encontrar a la persona adecuada para hacerlo.

