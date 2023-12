La película en acción real de 'Boku no Hero Academia' no está muerta (ni de parranda), todavía sigue en marcha y su nuevo guionista asegura que "va a ser increíble"

Hasta hace bien poco veíamos un futuro muy negro para cualquier adaptación de Hollywood de un anime con unos listones bajísimos y demasiadas intentonas fallidas.

Pero la serie de 'One Piece' de Netflix de este año ha ayudado a cambiar el chip y demostrar que sí es posible hacer una buena adaptación en acción real... Así que quizás no esté todo perdido para la película de 'Boku no Hero Academia'.

No está todo perdido para el Deku de carne y hueso

La película de 'Boku no Hero Academia' ya lleva unos cuantos años dando vueltas desde que se anunció que Legendary se había hecho con el proyecto. Entre pandemia, cambios de productores y demás, al final el guión le ha caído a Joby Harold, el productor de 'Monarch: El legado de los monstruos', que ha aprovechado la promoción de la película para confirmar que la historia de Deku (versión Hollywood) sigue en marcha.

"Sí, claro que sí [va a pasar]. Absolutamente, es algo en lo que estoy trabajando y en lo que amo trabajar", dijo Harold a Collider. "Estoy muy entusiasmado de poder hacerlo y sacarlo al mundo. Va a ser muy grande".

Harold también confirmó que es un proyecto en el que está trabajando activamente, así que por ahora sabemos que la película de 'Boku no Hero Academia' no está aparcada en un cajón por mucho que tarde en estrenarse.

"No puedo hablar mucho de ello, aparte de que va a ser en acción real, y creo que es todo lo que se puede decir. Pero es algo muy grande para mi, me lo estoy pasando muy bien... Va a ser increíble, es una oportunidad increíble y estoy muy entusiasmado con ello".

Además de Legendary Entertainment y Toho, desde Netflix también están metidos en la producción y se han hecho con la distribución de la película. Shinsuke Sato, el director de 'Alice in Borderland' se está encargando de dirigir el proyecto, pero aún no sabemos con seguridad cuándo comenzará la producción y el rodaje. Aunque ahora que parece que el guión ya va más encaminado, es posible que a lo largo de 2024 Netflix nos pegue una sorpresa y vaya revelando más información, o que por lo menos se moje con una fecha de estreno.

