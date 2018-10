'My Hero Academia': Legendary prepara una película de acción real basada en el manga de superhéroes

Hay superhéroes más allá de Marvel y DC, y Legendary Pictures ha decidido aprovecharlo. El estudio acaba de poner en marcha un proyecto para adaptar el popular manga 'My Hero Academia' en una película de acción real.

La historia está ambientada en un mundo donde lo raro es no tener poderes: el 80% de la humanidad posee habilidades extraordinarias, conocidas como "quirks" o "particularidades". Un chico normal, sin "quirks", es un absoluto fan de los héroes que han surgido pero descubre que no todo el mundo aprovecha sus superpoderes para hacer el bien. Después de arriesgar su vida para salvar a un amigo, llama la atención del mayor superhéroe del planeta...

Kohei Horikoshi es el autor de 'My Hero Academia', un éxito que ha vendido 17 millones de copias. La obra se ha trasladado a serie de animación (ya en su tercera temporada) y un largometraje titulado 'My Hero Academia: Two Heroes' (también conocido como 'My Hero Academia: The Movie') que se estrenó este año. De momento, Legendary no ha contratado a ningún guionista ni director para encargarse del proyecto.

Legendary estrenará el año que viene 'Detective Pikachu' (10 de mayo de 2019) con Ryan Reynolds poniendo la voz al famoso Pokémon, y 'Godzilla II: Rey de los monstruos' (31 de mayo de 2019), secuela del reboot que llegó a los cines en 2014. También tiene en desarrollo 'Godzilla vs. Kong' para mayo de 2020.

Y en cuanto a películas basadas en mangas, también en 2019 (14 de febrero) llegará la esperada 'Alita: Ángel de combate' producida por James Cameron y dirigida por Robert Rodriguez.