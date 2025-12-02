'One Piece' recupera a la primera voz de Luffy para un papel muy especial con el que Toei ha vuelto a hacer historia: así suena Joy Boy en el anime

En 'One Piece' demuestran a menudo que, por mucho que pase el tiempo, no se olvidan de nadie. Así es como se siguen recuperando personajes incluso varias décadas después de su última aparición. Pero es que fuera de la pantalla, si el anime tiene la oportunidad, va a traer de vuelta a algunas de sus voces más icónicas.

Y eso es lo que ha pasado con Urara Takano, que fue la primera voz de Monkey D. Luffy antes incluso de que Mayumi Tanaka se hiciera cargo del futuro Rey de los Piratas.

Rebuscando en la historia

Y es que antes de que Toei Animation iniciara la serie de 'One Piece' en 1999, el manga de Eiichiro Oda tuvo un primerísimo anime en 1998 en forma de capítulo especial directo a video (OVA) titulado "¡Te derrotaré, pirata Gonzack!".

Este capítulo contaba una historia original con Luffy, Zoro y Nami, los únicos personajes que habían aparecido por aquel entonces en el manga, venía animado desde Production I.G. con un estilo un tanto diferente y también contaba con otros actores de voz. En concreto, Urara Takano interpretó a Luffy, y ahora, después de 27 años, ha vuelto de otra manera al anime de 'One Piece'.

Lo ha hecho en el capítulo 1151 como la voz de Joy Boy, el legendario pirata del que poquito a poco vamos descubriendo más cosas. Todavía no le hemos visto la cara, aunque sabemos que lleva un sombrero de paja y Luffy ha heredado sus poderes (y su aura, según los que conocieron en su día a Joy Boy).

Aunque solo hemos visto a Joy Boy como una silueta, ahora también hemos oído su voz cuando Emet, el robot gigante de Egghead, entra por fin en acción. La propia Takano ha confirmado su participación en la serie desde su cuenta de X (Twitter), y promete estar a la altura de lo que se espera de Joy Boy.

"¡Tuve el honor de aparecer en 'One Piece'! 'One Piece' fue algo en lo que estuve involucrada solo una vez, hace mucho tiempo. Ya han pasado 27 años, y esta vez interpretaré a Joy Boy con muchísima nostalgia", afirmó la actriz de voz. "27 años son muchos años, y parece como si hubieran sido 800 o 900... ¡Volveré a mis raíces y lo haré lo mejor que pueda!"

Así que parece que oiremos más veces a Joy Boy, y a Takano, según siga avanzando la historia. Desde luego, es un detalle muy majo por parte de Toei recuperar así a Takano y una pequeña parte de la historia de 'One Piece' y Luffy, aunque sea con un nuevo papel.

