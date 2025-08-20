'One Piece' ya ha presentado a Joy Boy en el anime con una genial referencia al manga, aunque no es tan fácil localizarle

Desde que volvió del hiato, el anime de 'One Piece' está poniendo toda la carne en el asador y se quiere despedir de Egghead a lo grande. Tras cerrar el pasado de Kuma estamos en una nueva etapa que promete ser de órdago, y este nuevo arco ha venido acompañado de una nueva secuencia de opening que ya ha dejado spoilers para los lectores de manga más avispados. Aunque lo que no podíamos esperar es la sutil referencia a Joy Boy con la que nos ha dejado.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers del manga de 'One Piece'

Esto viene de lejos

Joy Boy continúa siendo una de las figuras más fascinantes y enigmáticas de todo 'One Piece'. Sabemos que Luffy es su heredero, especialmente ahora que ha despertado los poderes de Nika con su fruta, pero la historia de Joy Boy y el Siglo Vacío todavía está por descubrirse.

Aún así, el opening 28 de 'One Piece' nos ha dejado un pequeño vistazo a Joy Boy y su era. Es justo cuando empieza el tema Carmine de ELLEGARDEN, en el segundo 21 del opening, que se puede ver el icónico sombrero de paja de Luffy moviéndose con el viento. Excepto que no se trata de Luffy, sino de Joy Boy.

Lo podemos saber porque cuando la cámara se mueve siguiendo el sombrero, podemos ver a Emeth, el robot gigante que fue compañero de Joy Boy hace 800 años. Es una escena muy similar a la conversación entre Joy Boy y Emeth que se pudo ver en el manga, y parece que el opening del anime busca recrear ese momento.

El opening 28 de 'One Piece' es un recordatorio maravilloso del legado de la serie, y también nos deja un buen vistazo a todo lo que está por llegar... incluyendo los varios personajes del arco de Egghead y sus gigantes. Pero Joy Boy está muy presente a lo largo de toda la secuencia, con múltiples referencias a los secretos del Siglo Vacío, la historia que el Gobierno Mundial se ha encargado de borrar, y la importancia del sueño que comparten Roger y Luffy.

Ya al final de la secuencia tenemos el guiño definitivo a la conexión entre Joy Boy y Luffy. Podemos ver de nuevo a Emeth frente a Joy Boy, pero cuando el sombrero de paja sale volando es Luffy quien lo recoge, reafirmando una vez más que Luffy ha recogido el testigo de Joy Boy muchos siglos después.

En Espinof | Las 12 mejores webs para ver anime de manera legal

En Espinof | El Rey de los Piratas existió de verdad y no solo en 'One Piece': 11 figuras históricas reales que sirvieron como inspiración para los piratas del anime