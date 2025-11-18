En 'One Piece' no nos olvidamos de nadie. Después de 25 años, el anime recupera de manera inesperada a uno de los primeros enemigos de Luffy

A lo largo de casi 1200 capítulos de 'One Piece' han aparecido centenares y centenares de personajes, y curiosamente Eiichiro Oda consigue recuperarlos bastante a menudo aunque tarden lo suyo en volver.

Y es que hay algunos personajes de las primeras etapas de la historia a los que prácticamente se daba por muertos, pero el anime nos ha sorprendido recuperando a un antagonista al que hacía más de veinte años que no veíamos el pelo.

Cada pirata encuentra su lugar

Hay unos cuantos villanos icónicos como Crocodile, Buggy o incluso Gecko Moria que de una manera u otra habían vuelto a aparecer en la serie principal. Aún así, parecía que 'One Piece' se había olvidado prácticamente de casi todos los enemigos originales de Luffy en el East Blue, pero ahora el anime ha recuperado a Don Krieg 25 años después de su última aparición.

Conocimos a Don Krieg por primera vez en el Arco del Baratie, en el que Luffy reclutó a Sanji para su tripulación. Krieg capitaneaba una flota de cinco mil barcos y era uno de los grandes piratas del East Blue, aunque tuvo una suerte nefasta encontrándose con el Shichibukai Dracule Mihawk cuando trataba de adentrarse en el Grand Line.

Así que Krieg volvió al East Blue con el rabo entre las piernas y terminó enfrentado a los Sombrero de Paja. Ya ha llovido mucho desde entonces, pero en el capítulo 1150 del anime hemos podido ver de nuevo a Krieg, a Gin y a Pearl, que han cambiado un poco en estos dos años que han pasado dentro de la historia.

Los Piratas de Krieg se han unido a la tripulación de Barbanegra en Hachinosu, la isla pirata, como hemos podido comprobar en el anime mientras el mundo está pendiente de la emisión de Vegapunk. Así que, entre todas las reacciones de los espectadores, Krieg y compañía se han dejado ver por primera vez desde el capítulo 29 del anime.

Este episodio se emitió en junio del año 2000, así que aunque en la historia de 'One Piece' solo hayan pasado dos años para los espectadores ya son más de dos décadas. Prácticamente nadie esperaba volver a Krieg, que por lo menos consiguió llegar al Grand Line... Así que igual 'One Piece' todavía nos pega otra sorpresa y recupera a los piratas de Kuro para tener a toda la tropa del East Blue de vuelta.

