El anime de 'One Piece' ya tiene fecha de estreno en Netflix, en HD y con nuevo doblaje en castellano. Aunque Luffy y los demás no perderán lo más importante

El doblaje en castellano de 'One Piece' era una de esas cosas que parecía que nunca iba a llegar. Porque, de entrada, el doblaje original que se vio en España no es tan fácil de conseguir, y aún así hay más de ochocientos capítulos que nunca se llegaron a doblar y a ver quién se quiere meter en ese berenjenal.

Pues parece que en Netflix quieren, porque desde la plataforma ya han confirmado que doblarán el anime de 'One Piece' desde el principio y podemos esperar que vaya llegando poco a poco a la plataforma de streaming.

Vente conmigo, vámonos ya

Ya se podía ver 'One Piece' en simulcast en Netflix desde la Saga de Egghead, pero claro, si todavía tenemos la historia a medias no nos vale de mucho poder llevarla al día. Ahora, a través de sus redes sociales, desde Netflix han confirmado que 'One Piece' empieza a llegar desde la Saga del East Blue y el próximo 15 de noviembre suma los primeros 16 capítulos del anime.

Los episodios 17 al 31 llegarán el 15 de diciembre y los capítulos 32 al 61 se podrán ver a partir del 15 de enero de 2026, remasterizados en HD. Con este ritmo, podemos seguir esperando pequeñas tandas mensuales para que vaya avanzando el anime y, poco a poco, ponernos al día con la serie actual.

Ahora bien, lo más jugoso es que Netflix ha confirmado que volverá a doblar la serie desde el inicio, conservando muchas voces clásicas pero también con algunos nuevos actores de voz. Este movimiento, aunque polémico porque quienes crecimos con el doblaje clásico lo echaremos de menos, también tiene mucho sentido para poder ser más fieles al material original.

Porque aunque las morcillas y los chascarrillos son un clásico (que me encantan), podemos esperar que Usopp pierda su acento árabe o que personajes como "El Capitán Malhumo" ahora simplemente se llamen por su nombre original. Vamos, como se ha hecho en el doblaje de las películas modernas de 'One Piece Film: Red' o 'One Piece Estampida'.

También se ha dejado ver (y oír) un adelanto del nuevo doblaje y parece que Luffy y sus Sombrero de Paja mantienen, por el momento, sus voces de siempre. Ya hemos podido oír a Jaime Roca como Luffy y Jorge Saudinós como Zoro, y la verdad es que por ahora la cosa pinta muy bien.

Además, como reportan desde Ramen Para Dos, en Netflix tienen la intención de llegar a doblar al completo toda la serie de 'One Piece' y lo consideran uno de sus proyectos más importantes. En otros países como Alemania también se está doblando la serie de nuevo, así que desde luego en Netflix se están tomando muy en serio su apuesta por el manga de Eiichiro Oda, y no solo con el live action y el remake que prepara Wit Studio.

