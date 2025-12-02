En Japón te puedes meter en un mundo de videojuego, literalmente: así es el parque temático con misiones, bosses y tesoros

Siendo Japón una de las cunas del entretenimiento digital, no es de extrañar que hayan encontrado la forma de sacarlo de la pantalla. Sagas como Dragon Quest se han convertido en un fenómeno cultural y han inspirado a jugadores desde los 80, con la creación de un memorable universo de fantasía en el que apetece sumergirse durante horas.

En 2021 nace Dragon Quest Island, en búsqueda de ser el parque temático RPG definitivo para fans y no fans de la saga. La intención es que los visitantes vivan su propia aventura de fantasía a su ritmo. En vez de montarse en atracciones tematizadas se enfrentan a enemigos, superan misiones, ganan tesoros y mejoran su equipo. Todo con el objetivo de derrotar a un gran dragón.

Se sitúa en Nijigen no Mori, un parque temático en la isla de Awaji dentro de la prefectura de Hyōgo, y que se especializa en iconos de la cultura japonesa como Naruto o Godzilla. El área de Dragon Quest cubre una amplia zona natural que los visitantes exploran a su gusto acorde con el progreso de su misión. Al entrar en el parque podemos elegir un personaje que nos representará. Se puede jugar en solitario o en equipo, y bien en japonés o en inglés.

La idea es simular lo mejor posible la experiencia de un videojuego de mundo abierto, recorriendo la isla e interactuado con las diferentes pantallas e items del entorno. Para ello se hace un extensivo uso de realidad aumentada, pero las pantallas se complementan con detallados decorados reales que lo convierte en una experiencia inmersiva. Algunas interacciones son puro videojuego en la vida real, como no poder abrir un cofre porque no tenemos la llave.

Lo de gamificar los parques temáticos es algo que cada vez estamos viendo más. También en 2021 y en Japón la apertura de Super Nintendo World (a través del parque Universal) trajo consigo la incorporación de una pulsera interactiva que se usaba para todo tipo de minijuegos a lo largo del parque.

Imágenes: Hangry By Nature (Youtube), Kelsea Dyer (Youtube)

