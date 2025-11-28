Cuando Walt Disney usó su conocimiento de parques temáticos para cambiar las olimpiadas de invierno

A lo largo de su vida Walt Disney tuvo la oportunidad de triunfar y fracasar con muchos proyectos. De los que salieron bien seguimos hablando a día de hoy, pero los que salieron mal son tantos y tan variados que darían para su propia biografía. Entre ellos está su obsesión por el ski, un hobby que el animador encontró a su vida adulta y que intentó infructuosamente convertir en una nueva vía de negocio a través dos proyectos de resort que nunca vieron la luz del día.

No obstante Disney pudo dejar su huella indirectamente en el mundo del ski de otra manera, y fue gracias a Disneyland. En 1955 el parque californiano abrió sus puertas y supuso una revolución para los parques temáticos. Era un lugar no solo para los amantes de la adrenalina sino para toda la familia, con gran gusto por el detalle y un fuerte sentido del espectáculo.

Había otra cosa que estaba sucediendo en California en aquellos años, que era su impulso por conseguir ser elegida como sede de las Olimpiadas de Invierno de 1960. En este sentido Squaw Valley, un resort situado en Placer County, era una propuesta que tenía las de perder frente a otros lugares europeos con más prestigio y más asentados como Suiza o Austria, pero gracias a la tenacidad Alexander Cushing, un ambicioso abogado y terrateniente dispuesto a convertir la región en un sitio referente para los deportes de invierno, acabó siendo elegida.

Para el recién nombrado comité olímpico era la ocasión de echar los restos con unos Juegos inolvidables y demostrar que no había sido un error elegir Squaw Valley. Su plan para conseguirlo pasaba por aliarse con Walt Disney. Al fin y al cabo, las olimpiadas son deporte pero también entretenimiento, ¿no? Y con Disneyland siendo un auténtico bombazo, quedaba claro que pocas personas sabían como él de eso de llevar el entretenimiento a otro nivel.

Dicho y hecho. Walt y su equipo se tomaron muy en serio la labor y elevaron las Olimpiadas a todo un evento televisivo. Entre ellos estaba John Hench, imagineer veterano de la compañía que ayudó a diseñar el recinto con cosas como una serie de 30 esculturas de nieve de cinco metros que daban la bienvenida a los atletas. Las ceremonias contaban con globos y fuegos artificiales, y las retrasmisiones estaban acompañadas de actuaciones musicales en directo.

Estas olimpiadas de 1960 no solo fueron un éxito de audiencia, acabaron subiendo el listón de la ceremonia para el resto de los tiempos, con sucesivas sedes de las que se esperaba un nivel de espectáculo similar. En el libro de 'The Disney Story' de Aaron Goldberg (vía SFGate) el autor afirma que: "La pompa y la solemnidad que vemos hoy fue 100% gracias a él. De hecho, mucho de lo que ves en Disneyland se traladó a los Juegos de Invierno".

Imágenes: Walt Disney Family Museum, History (Youtube)

