15 años después, Sam Raimi sigue pensando en la 'Spider-Man 4' que iba a cerrar la etapa de Tobey Maguire

Sam Raimi está deprimido y echa de menos su pasado. Esa es la conclusión a la que uno puede llegar al ver al viejo Raimi echar la vista atrás y querer aventurarse de nuevo por las sendas de alguno de sus clásicos, como 'Evil Dead'. Ahora también añora los días de 'Spider-Man'.

Añoranza arácnida

Con la llegada de 'Infierno bajo el agua' su productor, Sam Raimi, ha estado de promoción, y entre unas cosas y otras ha decidido reconocer que no habría estado nada mal arreglar las cosas y hacer las spider-paces con una cuarta entrega de su exitosa trilogía 'Spider-Man'.

'Spider-Man: Lejos de casa', está amasando más millones que ninguna otra película sobre el personaje exactamente 15 años después de que 'Spider-Man 2' llegase a los cines. Ahora el director Sam Raimi confirma que su oportunidad de aumentar la franquicia que él inició aún le persigue.

El propio Raimi dice que todavía está obsesionado con la película de 'Spider-Man' que nunca se hizo. "Lo pienso todo el tiempo", admite. "¡Es difícil no hacerlo, porque siguen saliendo películas de Spider-Man! Cuando tienes una criatura por nacer, no puedes evitar pensar lo que podría haber sido. Pero trato de centrarme en lo que será y no mirar el pasado".

Vistas hoy, las películas de Raimi funcionan como una mezcla muy personal de sus raíces en el cine de horror y de los primeros cómics que leyó creciendo. Sin duda, es difícil pasar por alto la influencia del género en sus villanos, el Duende Verde de Willem Dafoe y sobre todo el Doctor Octopus Frankensteiniano de Alfred Molina. Incluso el hombre de arena de Thomas Haden Church nos lleva a un cine de género más clásico.

"Estaba muy influenciado por ese cine clásico, y también me encantaban las películas de terror de Hammer. Pero me impresionaron más los cómics de Stan Lee y los trabajos de artistas como John Romita y Jack Kirby, quienes contaron historias con imágenes que tenían una presencia enorme".

Antes de Andrew Garfield y antes de Tom Holland, Tobey Maguire y Sam Raimi iban a hacer una cuarta película del asombroso hombre araña, algo que muy variadas razones, nunca sucedió. Sin embargo, sí que se trabajó para la película, y ahora algunos storyboards han salido a la luz.

Los dibujos son del artista, escritor y cineasta Jeffrey Henderson, y revelan que tanto Mysterio como El Buitre fueron considerados para la película antes de que ser cancelada.

Henderson explica que la idea de Mysterio era para un cameo de Bruce Campbell. En cuanto al Buitre, habría sido el villano y al parecer Raimi tenía algunas ideas realmente novedosas y emocionantes para el personaje. "Todos pensaban que El Buitre era un viejo con un traje verde tonto, así que queríamos ir por el camino opuesto y convertirlo en el adversario más temible y formidable que Spider-Man había enfrentado en la franquicia".

Lo cierto es que su broma a costa de 'Mysterio' le habría costado una trolleada de aúpa, similar a la que atacó sin piedad al gran Shane Black tras el "mandarinazo" de 'Iron Man 3' (probablemente la mejor película Marvel) o los Skrull de 'Capitana Marvel'.