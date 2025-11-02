"Si crees que es fácil, hazlo tú". Tobey Maguire se enfrentó a Sam Raimi por una escena de 'Spider-Man 2' y acabó ganando

Tobey Maguire y Sam Raimi trabajaron juntos en la trilogía de películas sobre Spider-Man que catapultaron la fama del hombre araña en la gran pantallas. Aunque nunca llegaron a ser grandes amigos, su colaboración profesional estuvo marcada por el respeto, pero hubo un día en el rodaje de 'Spider-Man 2' que el actor estalló por lo que consideraba una petición excesiva del cineasta.

"Me salió el tiro por la culata"

Lo cierto es que a Maguire le gustaba hacer él mismo muchas escenas que en otras ocasiones habrían sido confiadas a un especialista, pero todo cambió cuando Raimi le pidió rodar una escena en la azotea de un edificio. El propio director lo recuerda así en Vanity Fair:

Cuando estábamos trabajando en 'Spider-Man 2 ', recuerdo que un día estábamos rodando una escena en la azotea de un edificio, quizá a quince pisos de altura, y yo le gritaba a Tobey: '¡Tienes que acercarte al borde!' —él estaba a unos treinta o sesenta centímetros—. Le dije: '¡Quiero que te inclines sobre el borde!'. Tenía una línea de seguridad enganchada a la espalda, que lo mantenía sujeto. Pero no quería hacerlo. Dijo: '¡Ni hablar! Hasta aquí llego. Si crees que es fácil, ¡hazlo tú!'. Así que me puse la línea e intenté rodar la escena, y no pude acercarme a menos de tres metros del borde. Me salió el tiro por la culata. 'Vale, de acuerdo', le dije. 'Lo haremos a tu manera'. Siento una profunda admiración y respeto por Tobey y su capacidad para estar al borde de los edificios.

Otro director seguro que se hubiese limitado a exigir a Maguire que hiciera lo que le pedían, pero Raimi quiso demostrar que no era algo tan difícil de hacer y bien pronto descubrió que quizá le está pidiendo demasiado al actor. Por tanto, no tuvo problemas en darle la razón y pasar página.

Todo eso no es óbice para restar mérito a la entrega del actor, pues él mismo comenta en Superherohype que incluso le gustaba hacer él mismo escenas de riesgo cuando el uso de la máscara le permitía no hacerlo:

Normalmente, cuando lleva la máscara, se podría usar un doble, pero en esta película se la quita más a menudo. Hay ciertas cosas que tengo que hacer y quiero hacer porque le estoy dando vida al personaje. Me gusta señalar cosas para que se note mi presencia. Es una película dinámica y física. Es lo que es.

