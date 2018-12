El "secreto" de 'Solo en casa' que ha revolucionado las redes sociales estas navidades

Hace unas horas que saltó la liebre y el eco de la noticia ha hecho arder las redes. Toda una generación, la nuestra, la de Seth Rogen, la de los nacidos entre finales de los setenta y principios de los ochenta, ha descubierto la realidad oculta sobre la película que se ve en 'Solo en casa'.

Es sin duda uno de los momentos más recordados de la película. ¿Quién de nosotros no ha empleado la frase "Quédate con el cambio, sabandija asquerosa" alguna vez al pagar al repartidor de pizza?

Cuando Kevin McCallister aprovecha la libertad de estar solo en casa durante las navidades, antes de la intrusión de los ladrones más divertidos del cine, una de las cosas que hace es ver una película de gángsteres en el vídeo del salón, 'Angels with Filthy Souls'.

Pues la película en blanco y negro que asusta por igual a grandes y pequeños nunca existió. 'Angels with Filthy Souls' es un noir de algo menos de minuto y medio que luce como un clásico perdido hace mucho tiempo. Diálogo clásico, personajes y actuaciones creíbles, rápido crescendo y explosión de la violencia. Además, como digo más arriba, culmina con la expresión más memorable de la mismísima 'Solo en casa'.

'Angels with Filthy Souls' no existe, y esa escena de la película dentro de la propia película se rodó en un día, en la última jornada de pruebas antes de comenzar oficialmente el rodaje de 'Solo en casa'. "No teníamos nada que perder", comentaba el director de fotografía Julio Macat. "Fuimos a por ello".

"Las páginas del guión de la secuencia aparecieron relativamente tarde, y se referían como 'la película de gángsters'". El título llegó más tarde. Creo que el título se decidió solo porque necesitábamos hacer una etiqueta para la cinta que Kevin pone en el reproductor de VHS", comentaba el director de arte Dan Webster.

“Como la mayoría de las tomas interiores de la película, incluidas todas las escenas dentro de la casa de los McCallister, la secuencia se rodó en un gimnasio abandonado del New Trier West High School.

Gran parte de la escena se rodó con ángulos bajos y amplios que capturasen así la acción de la manera en que un niño la percibiría. Macat continúa satisfecho con la forma en que "el serpiente" muere en cámara y recibe los balazos. "Eso parecía algo que podía provocar un buen shock a un niño", afirmaba.

Bien, pues en esta era de desinformación y virales, el shock se lo llevó anoche el protagonista (y director) de 'The Interview', que descubrió que la película que asusta al joven Macaulay Culkin nunca existió. A partir de su sorpresa, pues ya llegó internet.

My entire childhood, I thought the old timey movie that Kevin watches in Home Alone (Angels With Filthy Souls) was actually an old movie.