El director de 'Solo en Casa' y 'Harry Potter' fue despedido de 'Los 4 Fantásticos' por tener "demasiada opinión"

Chris Columbus venía de hacer 'Solo en casa', 'Señora Doubtfire', 'Nueve meses' y las dos primeras 'Harry Potter' cuando, desde Fox, le llamaron para producir una nueva versión de 'Los 4 Fantásticos'. Cualquiera, a priori, se callaría y dejaría que alguien especializado en hacer éxitos controlara la situación, ¿verdad? Al fin y al cabo, había recaudado un dineral y creado películas imperecederas desde que en 1984 guionizara 'Gremlins'. Bueno, pues si has visto la película de Marvel de 2005 ya conoces la respuesta.

Cuatro no muy fantásticos

Si miras los créditos de aquella reivindicable pero sosa versión, descubrirás que Columbus aparece como productor ejecutivo, pero, como él mismo reconoce en el podcast Fade To Black, no tuvo mucho que hacer. Y la culpa fue de una visión del cine de superhéroes que me gustaría decir que se ha quedado anticuada... pero la realidad es que no tanto.

Estábamos en una situación extraña. Había trabajado en un guion, iban a hacer una película y la estaba produciendo. Me reuní con el director y compartí algunas ideas. Básicamente dije "Este arte conceptual debería ser más parecido a los dibujos de Jack Kirby, el creador de los Cuatro Fantásticos, y que fuera más como la Edad de Plata de Marvel". Me fui de esa reunión y volviendo a mi casa me llamó el jefe de 20th Century Fox diciendo que estaba despedido y que tenía demasiada opinión.

Obviamente, el comentario le debió sentar como un tortazo de La Cosa, porque apenas ha vuelto a tocar el cine de superhéroes, y con razón: "A lo largo de los años la gente lo ha hecho tan bien que personalmente he perdido interés en el género. Empezó un poco con 'Spider-man 2'. Cuando vi lo que Sam Raimi hizo con ella pensé que era una película de superhéroes perfecta. Ciertamente 'The Batman' fue una película brillante. Me di cuenta de que no tenía el deseo de hacer estas películas porque la gente lo está haciendo mejor de lo que jamás podría hacerlo yo".

Es posible que haya películas fantásticas dentro del género pero, sinceramente, creo que necesitamos a alguien, aún ahora, que se junte con los ejecutivos y les diga que tendrían que seguir la senda de Jack Kirby y tener ideas propias, dejarse llevar por el universo, los colores y la fantasía. ¿Queréis hacer una buena película de superhéroes otra vez? Quizá sea el momento de llamar a Chris Columbus.

