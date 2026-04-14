"No estaba preparado para asumir ese reto". Hasta Steven Spielberg admite que fue incapaz de hacer esta colosal película de ciencia ficción

Steven Spielberg pronto estrenará su ansiado regreso al cine de ciencia ficción con 'El día de la revelación', uno de los estrenos más esperados del año. Sin embargo, el propio cineasta ha confirmado la cancelación de otro proyecto del mismo género en el que llevaba trabajando desde 2010 porque suponía batir un reto sencillamente inasumible.

"Iba a ser la película más cara que jamás dirigiera"

El proyecto en cuestión era la adaptación de 'Robopocalipsis', una novela escrita por Daniel H. Wilson que cuenta cómo Archos, una unidad de inteligencia artificial avanzada, mata al hombre que lo creó, iniciando una insurrección que lleva a que tome el control de las máquinas y robots con el objetivo de exterminar a la humanidad.

El director de 'Parque Jurásico' confiaba tanto en el material que empezó a trabajar en su salto al cine antes incluso de que la novela se publicase. Sin embargo, los años iban pasando y el proyecto seguía en el aire. Ahora ha explicado en el último número de Empire que no se veía capaz de hacerla:

Era una obra colosal. Iba a acabar con la compañía. Habría acabado con todo un estudio que jamás habría recuperado su inversión. Así que, literalmente, decidí que iba a ser la película más cara que jamás dirigiera, y no estaba preparado para asumir ese reto.

Todo se complicó cuando empezó a quedar claro que el presupuesto iba como mínimo a alcanzar los 200 millones de dólares, por lo que tuvo que buscar apoyo: "Mi compañía, DreamWorks, financió todas estas películas, y no quería incorporar 'Robo' a mi propia compañía, porque habría sido demasiado caro producirla. Entonces se la presenté a otras compañías. Yo no quería financiarla, pero otras compañías estaban interesadas en hacerlo, siempre y cuando yo fuera el director".

Finalmente fue Disney la que se mostró interesada en hacerla y el plan era que el rodaje comenzase en verano de 2012, pero varios retrasos complicaron todo hasta que Spielberg decidió que no se veía capacidad para llevarla a buen puerto: "No quería hacerle eso a nadie porque no podía garantizarle nada al público".

El proyecto ha ido dando tumbos por Hollywood desde entonces, llegando a decirse en 2018 que finalmente iba a estar dirigida por Michael Bay. Nada más ha vuelto a saberse desde entonces.

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