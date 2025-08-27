Un experto en parques de atracciones comparte su truco para ahorrarse horas de cola en PortAventura. Y lo mejor es que no hay que pagar extra

El deseo de eliminar las colas de la atracciones es algo que desde los parques han tratado siempre de aprovechar. En los últimos años PortAventura ha dado con ideas bienvenidas entre los visitantes, desde las colas Single Rider que acortan la espera para viajeros solitarios al clásico Pase Express para aquellos que no les importa hacer el desembolso.

Claro que con las crecientes subidas de precios, cada vez toca pensarse más si queremos tirar por la opción VIP. Algunos prefieren optar por triquiñuelas sanas de toda la vida: conocer la afluencia del parque y tratar de anticiparse a ella. Como no todos podemos saber esto, es aquí donde entran los expertos en la materia. En su canal de TikTok, el creador de contenido especializado en parques alejandrorides ha dado sus trucos para los demas.

Es un plan de acción bastante específico. Recomienda llegar a primera hora (el parque abre a las 10:30) y dirigirse directamente a la zona de China, esquivando Furius Baco, el primer gran punto de interés que causa aglomeraciones, y una atracción que lo ideal es visitarla más tarde en el día bien al medio día o a la noche cuando otros visitantes se hayan ido.

A partir de ahí la idea es tratar de hacer el camino contrario al que hacen habitualmente los visitantes y tratar de adelantarse a los horarios de apertura. Estar en China a primera hora facilita montarse en Shambala y Dragon Khan, dos de las atracciones más populares del parque, con menos colas. Después recomienda visitar México para montar en el Tren de la mina y luego Far West para Stampida, que abren a las 11 y 12, respectivamente.

Hay lugar para incertidumbre aquí, eso sí. La visita a Uncharted será probablemente la más difícil del parque al ser la más nueva, aunque el titkoker recomienda hacerla después de Stampida y antes de comer, a poder ser temprano para aprovechar la hora punta de las salidas a comer. Es aquí donde merece la pena montarse en Furius Baco y visitar el resto de las atracciones que tendrán menos aglomeraciones.

La ruta no es exclusiva de este experto, otros conocedores del parque llevan tiempo haciendo recomendaciones similares de ir a China antes que a ninguna otra zona del parque. Pero sobre todo es el error de novato de empezar el día con Furious Baco el que siempre se insiste en evitar.

Imágenes: PortAventura World

