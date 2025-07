No poder meter comida de fuera en un parque de atracciones es un dolor de cabeza. Ahora una demanda a PortAventura, Warner e Isla Mágica lo tacha también de ilegal

Hay ciertas normas que las empresas nos imponen y acatamos a regañadientes. En 2023, los cines Yelmo se pusieron serios con aquello de poder meter comida en las salas, reforzando sus restricciones y creando una gran polémica que nos hizo preguntarnos si eso era siquiera legal. Resulta que acorde a Facua, la asociación de consumidores, no lo era.

La misma asociación ha puesto ahora su punto de mira en los parques de atracciones. Hoy, si quisieras meter comida de fuera en cualquiera de los principales parques españoles tendrías que recurrir a la picaresca, porque por defecto está prohibido. Se aluden bien a razones de seguridad o de salud. En el caso de PortAventura, es toda una gymkana entre su normativa y la página web poder encontrar una justificación fuera de "es que son las normas del parque".

PortAventura, Parque Warner, Isla Mágica y Terra Mítica. Todos estos han sido denunciados por Facua, debido a una normativa que consideran arbitraria y en contra de los derechos de los consumidores. Reclaman a la Dirección General de Consumo que abra expedientes sancionadores, y recuerdan que ya hay antecedentes que se ponen legalmente del lado de los consumidores, como un informe de 2016 de la agencia de consumo Aecosan que ya informaba sobre lo abusivo de estas prácticas en el terreno precisamente del cine.

Las restricciones duelen más si se comparan con Europa. Desde Facua han hecho un seguimiento de parques como Disneyland París o Europa Park para descubrir que en estos los visitantes no tienen ningún tipo de limitación a la hora de introducir comida o bebidas de cualquier tipo, y no solo aquellas para visitantes con alergias alimentarias, como proponen los parques españoles. Degustar los menús de estos lugares es una opción, no una imposición.

En su lugar, en España no hay más opciones que consumir en el interior. Actualmente, PortAventura tiene más de 20 establecimientos de hostelería entre restaurantes y puestos varios, y el año pasado usuarios notaron cómo los precios habían vuelto a subir, en algunos casos llegando a los treinta euros. Y esto sin tener en cuenta que son lugares donde los visitantes pasan el día entero o en ocasiones incluso más de un día.

Está por ver si las denuncias de la asociación acaban teniendo repercusión en las empresas, porque la propia Facua ya las hizo en 2013 y así seguimos. En el terreno del cine ha habido represalias, con Yelmo llegando a pagar multas de hasta 300.000 euros por seguir ejerciendo esta prohibición, pero hasta ahora los parques se han librado.

Portada: Jeremy Thomson, Terra Mítica

