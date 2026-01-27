'Vengadores: Endgame' acaba de ser destronada: tenemos nueva película más taquillera de todos los tiempos de Hollywood en China

Hace apenas unos meses parecía imposible que ninguna película fuese a arrebatarle a 'Vengadores: Endgame' el récord de ser la película de Hollywood más taquillera de todos los tiempos en China. Sin embargo, eso acaba de cambiar, pues 'Zootrópolis 2' ha logrado destronar al épico largometraje de Marvel al sumar ya unos ingresos por valor de 634,98 millones de dólares en el gigante asiático.

Éxito histórico para 'Zootrópolis 2'

La marca a batir eran los 632,1 millones que 'Vengadores: Endgame' consiguió hace 7 años y que parecían imbatibles por la caída en el interés de los espectadores chinos hacia las películas de Hollywood. Eso sí, es probable que el enorme éxito de la secuela de 'Zootrópolis' sea algo puntual y no un síntoma real de recuperación en China.

De esta forma, 'Zootrópolis 2' consigue un nuevo récord, pues hace unas semanas se convirtió en la película animada de Disney más taquillera de todos los tiempos. Entonces había motivo para tener ciertas dudas por cómo considera cada uno al remake de 'El rey león', pero eso quedó de lado cuando la secuela de 'Zootrópolis' también superó al largometraje dirigido por Jon Favreau.

'Zootrópolis 2' suma actualmente unos ingresos mundiales de 1.744 millones de dólares, lo que la sitúa como la novena película más taquillera de todos los tiempos. Eso sí, lo va a tener muy difícil para seguir subiendo puestos, pues en octavo lugar tenemos a 'Spider-Man: No Way Home' con 1.921 millones.

