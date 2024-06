Es una de las películas de ciencia ficción más inusuales de la década y la tienes en streaming: Scarlett Johansson protagoniza una oscura variación de 'El hombre que cayó a la Tierra'

Una mujer es llevada inconsciente al interior de una furgoneta, y acto seguido es despojada de su ropa para ser usada por otra mujer misteriosa con el rostro de Scarlett Johansson. Antes de terminar el proceso, sus ojos se depositan en una pequeña hormiga que ha terminado allí por casualidad, pero la cámara hace un plano detalle de la misma. Sin mediar palabra, ya sabemos lo mínimo imprescindible para lo que nos viene a continuación.

Es uno de esos momentos que para la mayoría de los que se enfrentan a 'Under the Skin' representa más confusión que otra cosa, porque se trata de una película que se niega a comunicar de otra forma que no sea abstracta o intrincada todo lo que en realidad conforma una historia bastante simple. Sin embargo, la forma es lo que la hace realmente interesante, o sencillamente una película.

Ser una hormiga

La desafiante obra de ciencia ficción de Jonathan Glazer se estrenó hace más de 10 años en numerosos países, aunque en España se demoró hasta 7 años para ser vista en pantallas de cine (y lo hizo en pantallas de cine necesitadas de películas en pleno calor de la pandemia). Ni tener a una estrella como Johansson la libraba de ser un recóndito objeto de culto que hubo que descubrir por otras vías. Ahora está perfectamente accesible en streaming a través de Filmin y de Movistar Plus+.

El argumento es bastante sencillo, como ya hemos dicho antes. Johansson es la misteriosa mujer con las ropas de otra, yendo con una furgoneta por las calles de Escocia en busca de hombres solitarios y encantadísimos de poder pasar un rato con una hermosa mujer como aparenta ser ella. Estos hombres son luego conducidos a un lugar indescriptible y oscuro donde les espera un terrible destino.

Podría pensarse que Jonathan Glazer está diseñando aquí una especie de femme fatale con contexto alienígena, dando una perfecta vuelta a la mirada masculina dándole justo lo que busca para llevarlo a su perdición. Pero no, aquí nos cuenta la historia de una hormiga, con un caparazón vistoso que no deja de ser una herramienta más con la que desempeñar su labor.

Ni siquiera es consciente del valor que puede tener esta herramienta hasta que los "abducidos" se lo señalan, y por tanto es incapaz de apreciarlo en otros, de ahí su extraña interacción con un hombre con neurofibromatosis. Una secuencia con interesantes implicaciones, aunque reitere lo que la película ya estaba comunicando.

'Under the Skin', un desafío

Glazer crea una película de ciencia ficción de estética muy diferenciada, tirando mayormente de una frialdad con cierta austeridad que puntualmente adquiere oscuras notas de abstracción. La desoladora estampa de Escocia crea un atmósfera ligeramente distópica, acompañando una historia que trata de explorar la autopercepción de una manera oscura, entrando tanto en la libertad individual como en la cultura acosadora.

Con esto crea una variación algo perturbadora de 'El hombre que cayó a la Tierra', con un resultado más curioso que lo que interesa, e interesa más de lo que termina gustando. No hay duda de que hay muy pocas películas que se parezcan a 'Under the Skin', lo cuál es motivo de agradecimiento para los detractores que la ven como un exceso de pretensión, pero también motivo de pesimismo para los que se fascinan por objetos de culto inabarcables como este.

