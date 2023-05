El sorprendente thriller criminal del director de 'Under the Skin' que puedes ver en streaming: una película arrolladora de uno de los autores más interesantes que hay ahora mismo en Cannes

Tener de vuelta a Jonathan Glazer por el Festival de Cannes con nueva película es siempre positivo, más allá de lo fan que uno pueda ser de sus películas en particular. Cintas como 'Under the Skin' son todo un desafío y una representación de una sensibilidad muy marciana y diferente en el cine actual. Una que se prodiga poco, pero que lo hace con cintas que tratan de parecerse poco a lo que esperas de ellas.

Siempre da con un enfoque especial a los géneros que decide abordar, sean la ciencia ficción o el drama psicológico perturbador, así que podemos esperar cualquier cosa de su exploración de los campos de concentración en 'The Zone Of Interest'. Mientras esperamos a comprobar el resultado, podemos rescatar su aproximación al cine de gánsgters en 'Sexy Beast'.

Un mundo achicharrado

Su primer largometraje es la clase de cinta que resulta de lo más accesible en un autor a menudo incorregible y atrevido en su manera de hacer cine. Disponible para ver en diferentes plataformas de streaming como Acontra+, Filmin o MUBI, esta producción británica con parada en España fue toda una sorpresa en su momento y una interesante variación de un género que tenemos más o menos controlado.

En ella encontramos a un Ray Winstone quemadísimo en la Costa del Sol mientras se revela el título con un sentido del humor impagable que asienta el tono. Este hombre colorado hasta el extremo es un gángster retirado que de repente su placidez es perturbada por la llegada de un antiguo compinche que lo va a enrolar sí o sí en un último gran golpe.

El toque sarcástico y hasta paródico de esta clase de thriller criminal, poniendo patas arriba las partes más exageradas de la clase de película que nos entrega Guy Ritchie, es un agradecido toque que da picante a la experiencia. Una propuesta que, por otro lado, se sostiene menos por argumento y más por una combinación de personajes y por guion, a pesar de que Glazer tiene una personalidad visual apabullante de su pasado dirigiendo videoclips y publicidad.

'Sexy Beast': personalidad apabullante

También, por supuesto, se sostiene por su abrumadora cantidad de actores de carácter británicos arrolladores. De esa estirpe que por sí mismos te potencian una película con su intensa salsa. Aquí tenemos un triángulo maravilloso con el citado Winstone y con Ian McShane y un Ben Kingsley que tuvo una sorprendente nominación al Oscar como secundario por su criminal con espíritu de bulldog.

Escenas como la que protagoniza el propio Kingsley en un avión, encendiéndose un cigarrillo a sabiendas de la prohibición, muestra un carácter salvaje que la película hace bien en no tomarse excesivamente en serio. Pequeños flashes de atrevimiento dan un carácter especial a 'Sexy Beast' con respecto a otras películas criminales, y muestra a Glazer dando promesas que luego va a retorcer de maneras muy singulares.

