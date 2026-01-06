Scarlett Johansson no era suficiente. 'The Batman 2' quiere fichar a otra estrella de Marvel para acompañar a Robert Pattinson

Con su último fichaje anunciado hasta la fecha —porque acaba de haber un movimiento considerablemente inesperado—, 'The Batman: Part II' se reafirmó como la película de superhéroes más prometedora de los próximos cursos cinematográficos; pero ojo, porque lo de Scarlett Johansson parece que solo ha sido el primero de una retahíla de bombazos... y de migraciones del Universo Marvel a la Distinguida Competencia.

Cambio de siglas

Según informa Deadline en exclusiva, nada menos que Sebastian Stan, que ha interpretado a Bucky Barnes, alias Soldado de Invierno, en el MCU, está a punto de unirse a la nueva entrega de las aventuras cinematográficas del Hombre Murciélago para interpretar un rol que, por el momento, no ha trascendido. Un fichaje a punto de cerrarse que supondría el segundo desembarco de un Vengador en el DC Universe.

Hace exactamente un mes, Scarlett Johansson, la viuda negra de Marvel Studios, se unió a la producción en un papel aún por determinar, poniéndose a las órdenes de un Matt Reeves que hará nuevamente doblete como director y guionista, nuevamente acompañado por Peter Craig en las labores de escriba. Quien no repetirá será el director de fotografía Greig Fraser, que ha abandonado el barco cediendo su puesto a Erik Messerschmidt, DP de cabecera de David Fincher desde su colaboración en 'Mindhunter'.

El proceso de gestación de 'The Batman: Part II' ha sido poco menos que un calvario. Su rodaje debió arrancar en un ya lejano 2023, un año después del estreno de la primera entrega. Por suerte o por desgracia, la escritura de su guión se fue posponiendo hasta retrasar la fase de fotografía principal hasta el segundo trimestre de este 2026, cuando Robert Battinson Pattinson volverá a ponerse la capa y la capucha del Cruzado Enmascarado.

El 1 de octubre de 2027, si no vuelve a torcerse nada, 'The Batman 2' llegará a nuestras salas de cine bajo la producción de James Gunn y Peter Safran, mandamases de la ya no tan nueva, pero sí flamante, DC Studios.

