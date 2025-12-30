James Cameron defiende el polémico final de la película de Netflix 'Una casa llena de dinamita': "Es el único posible"

James Cameron sigue empeñado en permanecer en el centro del debate. Lo más reciente que ha comentado tiene que ver con las armas nucleares, los finales incómodos y la responsabilidad moral del cine.

El director de 'Avatar' nunca ha ocultado su postura crítica frente a la representación suavizada del horror atómico, y tras haber señalado abiertamente a 'Oppenheimer' por esquivar la devastación de Hiroshima y Nagasaki, ahora pone el foco en otro estreno reciente que ha dividido al público. Se trata de 'Una casa llena de dinamita', el thriller de Netflix dirigido por Kathryn Bigelow, cuyo final ha generado mucha división entre los espectadores.

Un único final posible

Cameron revela que habló directamente con Bigelow sobre el controvertido desenlace y también deja clara su postura, según las declaraciones recogidas en The Hollywood Reporter: "Le dije que defiendo totalmente ese final". De hecho, para Cameron, el cierre de la película conecta con una tradición narrativa clásica: "En realidad es el único final posible. No llegas al final del cuento clásico 'La dama o el tigre' y sabes qué hay detrás de cada puerta".

Más allá del suspense, Cameron insiste en que el núcleo de la historia no está en el impacto final, sino en todo lo que nos lleva hasta él. "Pero ese ni siquiera es el tema. El tema es que, desde el minuto cero en que se lanzó y detectó el misil, el resultado ya era horrible. No podía haber un buen resultado, y la película se pasa dos horas mostrándolo", opinó.

El director va más allá y conecta el conflicto nuclear con la fragilidad del sistema político contemporáneo: "No podemos aceptar la existencia de estas armas. Y todo se reduce a una sola persona en el sistema estadounidense, el presidente, que es la única persona autorizada para lanzar un ataque nuclear, ya sea ofensivo o defensivo, y la vida de cada persona del planeta gira en torno a esa persona. Así es el mundo en el que vivimos y debemos recordarlo la próxima vez que votemos".

Cameron cierra su reflexión enlazando el final de esta película con uno de los mensajes más célebres del cine sobre la guerra nuclear: "Así que el final de esa película era la única forma en que podía haber terminado porque, como dice el ordenador al final de 'War Games', la única forma de ganar es no jugar".

