Número 1 en 71 países. La intensa película de Netflix que usa el suspense para poner a prueba los nervios del espectador

Netflix apuesta de forma puntual por el cine de prestigio, buscando así que en su catálogo exista una mayor variedad con la que llegar a todo tipo de público. Eso tampoco es para nada garantía de que esos títulos vayan a funcionar -aún me acuerdo del injusto batacazo que sufrió 'Blonde' en su día-, pero 'Una casa llena de dinamita' sí que está arrasando en la plataforma.

Tras un paso limitado por cines, la nueva película de Kathryn Bigelow se estrenó en Netflix el pasado 24 de octubre y en unas horas ya había arrebatado el número 1 en España a 'Un fantasma en la batalla'. Además, 'Una casa llena de dinamita' también es un gran éxito mundial, pues ha alcanzado ya lo más alto de la plataforma en 71 países.

Magnífica

'Una casa llena de dinamita' es una película que vive de la tensión, utilizando un ataque nuclear a Estados Unidos como punto de partida para construir un thriller mucho más interesado en las reacciones que provoca dentro del entramado gubernamental que en cualquier otra cosa.

Bigelow propone para ello tres enfoques diferentes que convierten su visionado en una experiencia única. Eso sí, eso también puede provocar que haya quien desconecte de lo que nos está contando, pues esos reinicios pueden ser vistos como una especie de más de lo mismo. Yo no creo que sea el caso, pero la primera vez que sucede sí que provoca una cierta sensación de extrañeza.

Pese a que ha tenido una buena recepción por parte de la crítica -cuenta con un 79% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes-, no creo que 'Una casa llena de dinamita' vaya a tener muchas opciones de cara a los Óscar, por lo que me alegro de que al menos sí esté logrando seducir al público. Espero que al menos eso sirva para que Bigelow no tarde tanto en hacer su siguiente película, que desde la sensacional 'Detroit' hasta la que ahora nos ocupa tuvieron que pasar 8 años.

