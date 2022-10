'Blonde' se hunde del todo en Netflix y se confirma como uno de los mayores fracasos de la plataforma

Hace una semanas os comentábamos que 'Blonde' se había quedado muy lejos del éxito esperado al debutar en Netflix con un estreno desastroso. Sin embargo, se estuvo hablando bastante de ella durante varios días, por lo que siempre estaba a tiempo de remontar en su segunda semana. No ha sido el caso, ya que ha terminado de hundirse.

Lo más habitual en Netflix es que la segunda semana en la plataforma sea la mejor para sus series o películas. Unas veces el crecimiento es más grande que en otras respecto a la primera, pero con 'Blonde' ha sucedido lo contrario, pues ha pasado de sumar 37,34 millones de horas reproducidas en su primera semana a apenas 17,41 millones en la segunda. Cifras ridículas.

Es verdad que el presupuesto de 'Blonde' no es excesivo, ya que el propio Andrew Dominik confirmó que había costado 22 millones de dólares, pero es una película que aspiraba a aunar éxito de público con cierta repercusión en los próximos Óscar y lo más probable es que no consiga ninguna de las dos cosas. Lo primero ya ha quedado claro que no y ha dividido tanto a crítica y público que lo segundo parece impensable más allá de reconocer la gran interpretación de Ana de Armas y, tal vez, el titánico trabajo de su director de fotografía.

Y es que echando cuentas, 'Blonde' ha sumado 54,77 millones de horas reproducidas en 12 días. Por ponerlo en perspectiva, 'La chica que lo tenía todo' ha conseguido esta semana pasada 43,08 en 3 días y 'Turno de día' 56,51 en sus tres primeros días, sumando otros 63,39 en la segunda. Y mejor no pararme a pensar en algunos de sus grandes éxitos para que las comparaciones no sean tan dolorosas.

En Espinof: