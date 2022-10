Creo que odiar 'Blonde' porque la historia real de Marilyn Monroe no es así demuestra que no has entendido nada

Estos días se está hablando mucho de 'Blonde', la controvertida película escrita y dirigida por Andrew Dominik alrededor de la figura de Marilyn Monroe. Algunos la estamos amando con pasión, mientras que para otros parece que se trate de la peor película de todos los tiempos.

Una cosa que me está llamando la atención entre los segundos es que mucha gente se está quejando fundamentalmente porque 'Blonde' no está contando la historia real de Monroe, utilizando eso como argumento principal para destrozar la película. Personalmente creo que si odias 'Blonde' por eso es porque no te has enterado de nada.

Soy consciente de que mucha gente espera que un biopic sea una aproximación lo más cercana posible a lo sucedido en la vida de esa persona, pero con 'Blonde' siempre se ha sabido que se trata de una adaptación de la novela homónima de Joyce Carol Oates que ofrecía una visión ficcionada de la vida de Norma Jeane Mortenson, nombre real de la legendaria actriz vista en títulos como 'Con faldas y a lo loco' o 'Encuentro en la noche'.

A partir de ahí ya queda claro que 'Blonde' en ningún momento quiere contar la historia real de Monroe. Eso no quita para que luego la película de Netflix pueda introducir más cambios respecto a la novela original. No nos olvidemos de que la misma ya tuvo una adaptación televisiva en 2001 que nunca generó tanta polémica como la que nos ocupa.

En ese caso hay mil posibilidades para explicar ese hecho, desde que entonces no se hacía tanto ruido en foros como el que sucede hoy en día en redes sociales hasta que en realidad fuese una adaptación más mansa de la novela, sin olvidarnos de que puede ser que simplemente Dominik haya introducido una serie de cambios adicionales que han molestado especialmente a algunos cinéfilos.

Sin embargo, la realidad permanece: 'Blonde' no cuenta la historia real de Monroe y en ningún momento se propone hacerlo. Es cierto que hace esto valiéndose de hechos clave en lo que sucedió de verdad, algo que ya queda claro desde cómo se retrata su infancia durante los primeros minutos de la película.

Perfecto si tienes otros motivos

Lo que sí tiene todo el sentido del mundo es que a alguien no le guste los recursos utilizados para Dominik para construir poco menos que una película de terror con Monroe en el centro de la misma, dando además una importancia capital a una serie de traumas que padece el personaje interpretado por Ana de Armas.

Desde cebarse con el sufrimiento de una mujer hasta la forma de retratar los abortos pasando por lo chabacanas que puedan resultar algunas escenas, es perfectamente comprensible que cualquiera de todos esos temas -o muchos otros- molesten al espectador y eso determine tu visión de 'Blonde'. Esto incluso sucede con su enfoque audiovisual con los constantes cambios del blanco y negro al color o todo lo referido a la relación de aspecto de la imagen. Por mucho que Dominik haya explicado a qué se debe, si eso te saca de la película o incluso te parece una solución caprichosa o gratuita, perfecto.

Pero, por favor, 'Blonde' no es una historia real y si tu odio hacia la película procede de ahí, de que no muestra a la verdadera Marilyn Monroe, lo siento, pero es que no has entendido nada. Luego nos quejaremos de esos cartelitos explicativos para cualquier detalle al principio de algunas series o películas, pero parece ser que realmente hacen falta y a saber si Netflix acaba incluyendo uno aquí señalando que la película es ficción.

