Lo más parecido a Gran Hermano en Netflix que hemos encontrado: realities en plataformas que puedes ver ya

La gente quiere ver 'Gran Hermano' en Netflix. O en cualquier plataforma. En las últimas semanas hemos ido viendo cierto ruido por parte de fans del reality de Telecinco reclamando su presencia en un año en el que no hay ninguna edición a la vista. Y, parece, en un futuro cercano.

Esta petición, que tuvo su momento de gloria a principios de este agosto, surge en un momento curioso e incluso propicio. Este pasado junio, Álvaro Díaz, director general de Zeppelin, dejaba la compañía para unirse a Netflix como Director de entretenimiento.

Un puesto con el que la plataforma de Ted Sarandos y Reed Hastings pretende potenciar los formatos como concursos, talents y sí, realities. Claro "Alvarito", como lo llama Mercedes Milá, ha sido durante años el responsable de 'Gran Hermano', 'Fama' y otros exitosos programas.

No sabemos si estamos preparados para volver a escuchar el "pa chulo, chulo, mi pirulo" o el momento vaca de Fresita pero podéis pedir el título aquí: https://t.co/U4eK4ulGWX — Netflix España (@NetflixES) August 5, 2020

No sabemos si Netflix terminará subiendo 'Gran Hermano' a la plataforma. De hacerlo sentaría un precedente importante puesto que ninguno de los grandes realities de nuestro país disfruta de una segunda ventana en streaming. Por lo menos en el mercado del SVOD.

En los servicios propios de las cadenas españolas sí que podemos encontrar las últimas temporadas de, por ejemplo, 'Operación Triunfo' o 'Masterchef'... pero en el caso del reality de convivencia por excelencia, este se encuentra ausente del catálogo de Mitele.

"Quién me pone la pierna encima"

El caso de los realities españoles, por lo menos los que tienen un factor convivencia determinante, es complicado poderlos ver debido a que el "directo" es vital para ellos. Es una experiencia que pierde (a veces poco pero otras veces mucho) en su visionado diferido.

La experiencia de un 'Gran Hermano' o un 'Supervivientes' con galas semanales interminables los jueves, debates interminables los domingos y todos los programas de la cadena haciendo seguimiento, metiendo polémica y otras cosas durante incalculables horas hace que sea bastante complejo y largo que ver. Lo que no quiere decir que no sea posible, pero desde luego no es algo para su consumo habitual en streaming tal y como se ejecutó.

También hay que tener en cuenta que los contratos de producción son altamente complejos y a menudo no contemplan la redifusión fuera de la televisión tradicional. Esto no es tan sencillo como coger los masters de cada programa y dárselos a una plataforma. Hay que tramitar y readquirir una serie de licencias.

Ahora ya es común que las licencias de uso del material de una serie o un programa de televisión (la música que se usa, por ejemplo) incluyan en sus términos explotación en DVD/BluRay y streaming. Pero hace veinte años no. Y, menos, en televisión en directo. En España.

El formato olvidado del streaming

Por otro lado, tenemos el ejemplo de los realities en Estados Unidos. Desde el comienzo vieron que el directo les venía mal y tiraron por la edición: programas de tres cuartos de hora y tirando. Tanto 'Survivor' como 'Big Brother' se pueden ver al completo en streaming en CBS All Access.

Algunas ediciones internacionales, como el 'GH' canadiense, están en Prime Video, donde también se puede ver 'The Amazing Race'. Pero únicamente a nivel local. Rara vez estos realities traspasan fronteras en una distribución internacional porque "tradicionalmente" se considera que funcionan mejor las versiones locales.

Esto, unido a que los realities españoles no parecen dar el salto al mercado del streaming en España hace que el espectador fan sienta una especie de sequía. Una sequía pero que no es total. Vamos a repasar qué realities similares a 'Gran Hermano' y afines podemos encontrar en Netflix, Prime Video, y Movistar+. Es decir, programas con un componente de convivencia y, si se da, competición.





'El puente'

Comenzamos con el exitoso formato de Movistar+, presentado por Paula Vázquez y de próximo desembarco en Reino Unido. Un grupo de quince desconocidos deben construir en treinta días un puente de trescientos metros para llegar a una isla en la que está el dinero del premio.

Ver en Movistar+

'Terrace House'

Uno de los grandes aciertos de Netflix fue exportar internacionalmente esta suerte de 'Gran Hermano' nipón en el que tres chicos y tres chicas jóvenes conviven durante el verano en una mansión mientras siguen con sus ocupaciones cotidianas.

Ver en Netflix

'The Circle'

Un gran concepto cuya primera entrega de Netflix nos ha dado momentos enormes: varios desconocidos pasan a vivir a un bloque de apartamentos sin que se vean nunca, solo pudiendo interactuar a través de la red social propia del concurso. Formato original británico, 'The Circle' tiene versión francesa, brasileña y estadounidense.

Ver en Netflix

'Confianza ciega'

Con el auge de 'La isla de las tentaciones' y similares, no está de más echar un nuevo vistazo a su gran antecesora: la mítica 'Confianza ciega', el espacio presentado por Francine Gálvez separaba a tres parejas durante dos semanas.

Ver en Amazon

'Jugando con fuego'

Y hablando de 'Confianza ciega', este reality original de Netflix llegó en el momento en el que todos estábamos buscando la próxima 'Isla de las tentaciones' y, nos enganchó. Un grupo de jóvenes atractivos conviven en una isla. El objetivo es resistir a los impulsos sexuales (de besos a coitos) que puedan darse con tal de no perder el dinero

Ver en Netflix

'60 días dentro'

Cerramos con algo ligeramente diferente. En esta ocasión vemos a un grupo de personas que ingresan voluntariamente en la misma cárcel como presos de incógnito, intentando hallar pruebas de chanchullos y actividades ilegales dentro del centro.