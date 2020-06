Comparamos Netflix, HBO, Disney+, Movistar+ y otras 11 plataformas de streaming: pros, contras, catálogo y precios

El streaming no es que sea el futuro, es el hoy y, valga la redundancia, hoy en día nos encontramos con una oferta considerable de contenidos que se ofrece en los diferentes servicios de vídeo bajo demanda por suscripción que están disponibles en España.

Pero, ¿cuál es mejor y cuál peor?, ¿cual me conviene más a la hora de buscar el contenido que me interesa? En Espinof hemos sacado los bártulos y hemos recorrido quince plataformas de streaming, desde Netflix hasta Crunchyroll, para ver sus pros, sus contras y sus características principales.

Netflix

Comenzamos con la reina del streaming y toda una gigante sobre la que todo el mundo tiene puestos los ojos: Netflix se ha ganado a pulso ser líder del entretenimiento gracias a una estrategia agresiva de adquisición de títulos y de presencia global.

Precio : Desde 7.99 en SD; sin periodo de prueba

: Desde 7.99 en SD; sin periodo de prueba Aplicaciones disponibles : Smart TV; iOS/Android; PlayStation, Xbox; Web; Apple TV; Fire TV

: Smart TV; iOS/Android; PlayStation, Xbox; Web; Apple TV; Fire TV Perfiles: 4 + infantil

4 + infantil Dispositivos simultáneos: 4 en el plan 4K

4 en el plan 4K Ir a la web

Precio y compatibilidad

En Netflix nos encontramos con tres planes principales de suscripción mensual (se anda probando, por ejemplo un plan solo para móviles). El plan básico (7.99 euros al mes) incluye contenido en SD y un solo dispositivo; El intermedio (11.99 euros) con HD (1080p) y dos dispositivos y por 15.99 euros/mes podemos disfrutar de 4K y hasta cuatro dispositivos. Además podemos configurar hasta cuatro perfiles más uno infantil.

La aplicación de Netflix es de las más universales del mercado, compatibilidad con Chromecast incluida. Por otro lado la navegación es de lo mejor que te puedes encontrar: es fina, fluida y los algoritmos de Netflix están pensados para que no salgas nunca de la aplicación. Que, recordemos, lo que buscan es que pasemos horas y horas allí.

Podemos tener nuestros más y nuestros menos con ella, pero la interfaz es desde luego el modelo a seguir y en el que se basan (al menos parcialmente) un buen número de competidores. También funciona bastante bien "Tu lista", donde puedes ir agregando las series y películas que quieres ver o que quieres seguir.

Un catálogo potente e irregular

El catálogo de Netflix ha ido aumentando mucho a lo largo de los años, sobre todo con las originales. Es cierto que con los grandes grupos del entretenimiento creando sus propias plataformas las licencias con las distribuidoras han ido caducando y no renovándose (Disney, CW/Warner, NCB Universal, etc.).

A base de endeudamiento, todas las semanas nos encontramos con media docena de series, películas, programas y documentales originales nuevos, lo que la hace destacar más respecto al grueso de su competencia. Ha apostado mucho por la producción local y, por ello, tenemos acceso a series de todo el mundo.

El mayor problema de Netflix viene, precisamente, por esa fama de churreros. Hace un puñado de años, las series originales de la plataforma eran pocas pero de calidad destacable. Hoy nos encontramos de todo y para todo tipo de público perdiendo un poco la batalla con plataformas en las que todavía priman la calidad de lo que producen.

En cuanto a películas, también es su fuerte. Gracias a sus tratos con directores de primer nivel y distribuidoras. A parte de estrenos como 'El irlandés', Netflix es segunda ventana de multitud de estrenos relativamente recientes, sobre todo españoles. Por ejemplo, en las últimas semanas cintas de finales de 2019 como 'El hoyo' se han incorporado al catálogo.

HBO España

HBO España aterrizó en nuestro país con el sello de calidad que supone las letras HBO como cadena pionera en la televisión de prestigio norteamericana. Parte de su catálogo aterrizaba en nuestro país siguiendo el modelo de suscripción que llevaban probando unos años en los páises nórdicos.

Por otro lado, con la llegada de HBO Max en Estados Unidos, el futuro de la plataforma europea no está del todo claro en cuanto a la implementación de este servicio o el aterrizaje como algo independiente.

Precio : 8.99 euros al mes. 14 días de prueba

: 8.99 euros al mes. 14 días de prueba Aplicaciones disponibles : Smart TV; iOS/Android; PlayStation; Web; Apple TV

: Smart TV; iOS/Android; PlayStation; Web; Apple TV Perfiles: Principal e infantil

Principal e infantil Dispositivos simultáneos: 2

2 Web de HBO España

Un catálogo memorable

Por 8.99 euros al mes (y 14 días de prueba) tenemos acceso al grueso de producciones originales de HBO ('Oz', 'Los Soprano', 'The Wire'), incluyendo el estreno simultáneo (día siguiente por diferencia horaria) de las series, películas y documentales originales de la plataforma premium norteamericana y sus canales derivados (Cinemax).

El ser propiedad de Warner propicia la llegada de series de Warnermedia como las de superhéroes de CW (Supergirl, Batwoman,...) y DC Universe (Doom Patrol y Stargirl). También goza en este momento de un trato con FX, gracias al cual podemos ver algunas de las series del canal, ahora propiedad de Disney, como 'Devs' y 'Lo que hacemos en las sombras'.

Hablando en plata, el catálogo tiene parte de la mejor televisión de la historia y definitivamente del siglo XXI. Sí que tiene (como todas las plataformas en general) una asignatura pendiente con las series más antiguas de HBO, con ausencias notables como 'The Corner', 'Sigue soñando' o 'Historias de la cripta'.

Lo peor del catálogo de HBO es la "cineteca". Aquí no puede competir, ni de lejos, con su competencia directa gracias a la incorporación de títulos ya "saldados" en un 90% de los casos. Sí que es cierto que hay honrosas excepciones y el formar parte de Warner hace que títulos como 'Liga de la justicia' estén disponibles. Pero, por lo general, y excluyendo cintas originales encontramos pocas películas de los últimos cinco años.

Y una aplicación y calidad de imagen muy mejorables

Aunque la calidad de HBO es FullHD (1080p), la compresión de la imagen ha tenido más de una queja y de dos por lo pobre que es, logrando estropear experiencias de visionado como en 'Juego de Tronos'. Nuestros compañeros de Genbeta pudieron constatar cómo el bitrate gira en torno a los 3.42 Mb/s, un tanto escasa comparada con otras plataformas... incluso con aquellas que han bajado este parámetro durante la pandemia (cosa que no ha hecho HBO).

Si bien ha ido mejorando con el tiempo, la aplicación de HBO deja bastante que desear. No hay recomendaciones personalizadas y el contenido está organizado en secciones a lo largo de diferentes hileras, dando la sensación de que el catálogo es bastante más estático de lo que es. Eso y que tienes que buscar, en muchas ocasiones, lo que quieres seguir viendo.

Por otro lado, la ausencia de extras y de los resúmenes ("anteriormente") de sus series originales cuando en Estados Unidos sí que están disponibles hace que la experiencia del espectador sea algo inferior.

Movistar+ Lite

Como suele pasar a lo largo de la historia de la plataforma, esta gigante de la comunicación española siempre ha ido un poco "a su bola" si la comparamos con el resto. En primer lugar porque está concebida más como un proveedor de servicios y canales de pago, los suyos propios incluídos, que como plataforma VOD al uso.

Dependiendo del paquete contratado tendrás unos canales u otros pero siempre partimos de canales de cable básicos como #0 y #Vamos de Movistar+ y luego FOX, TNT y compañía. Si contratas el paquete de cine tendrás Movistar+ Estrenos; con el de deportes tendrás LaLiga, Partidazo y demás; con el de series tendrás Movistar+ Series y Seriesmanía, etc.

Pero vamos a centrarnos en la oferta de Movistar+ Lite, que es la que está disponible para todos los que no tengan un paquete Fusión. Una oferta accesible por 8 euros al mes, con prueba de un mes.

Precio : 8 euros al mes; 1 mes de prueba

: 8 euros al mes; 1 mes de prueba Aplicaciones disponibles : Smart TV; iOS/Android; Web; FireTV

: Smart TV; iOS/Android; Web; FireTV Perfiles : 4

: 4 Dispositivos simultáneos : 2

: 2 Web

Catálogo de Movistar+ Lite

La oferta de Movistar+ Lite incluye los siguientes canales en directo: #0, #Vamos, Movistar+ Series, Movistar+ Seriesmanía, FOX, TNT, Comedy Central, AMC, TCM y Canal Hollywood. Oferta a la que en tiempos de Coronavirus se les ha unido las generalistas en abierto (La 1, Antena 3, etc) y los canales infantiles (Disney Junior., Nickelodeon, Nick Jr., Canal Panda y Baby TV).

Además tendremos acceso al catálogo VOD de los canales. Eso sí, en el caso de los "externos" es algo limitado y temporal (entre una semana y un mes después de su emisión en muchos casos). En cuanto al de los canales propios de Movistar, dependerá de si son programas y series de producción propia o ajena.

Si navegas por la interfaz de Movistar+ te encontrarás también con los últimos estrenos de cine que podrás alquilar y programas de otros canales que te pedirá que "Mejores la televisión", es decir, que contrates un paquete de Fusión.

La oferta de la plataforma está nutrida con un buen grupo de series, programas y documentales originales ('La resistencia', 'La peste', etc.). En cuanto a ficción internacional, apuestan por el contenido europeo (producciones de la francesa Canal+) y mantienen cierta exclusividad con el canal premium norteamericano Showtime ('Billions', 'Shameless', etc).

Anuncios y una navegación que necesita mejorar

Más allá de la calidad de imagen (720p). Hay dos cosas que me llaman mucho la atención de navegar por la interfaz de Movistar+ y es que la experiencia de usuario es un tanto ardua. Es verdad que quizás estemos (demasiado) acostumbrados a Netflix y plataformas que siguen su modelo pero si estoy viendo una serie en concreto de seguido me gustaría no tener que buscarla cada vez.

Me pasó hace unas semanas con la última temporada de 'Shameless' (la versión USA) que me puse a ver a lo largo de un par de semanas (a ración de episodio al día). Ni una sola vez me apareció en la sección de "Estoy viendo", por alguna razón me fallaba al poner "Añadir a favoritos" y tampoco te guarda ni la preferencia de ver las cosas en VOSE ni el punto en el que dejaste de ver el vídeo..

La otra cosa son los anuncios. Entiendo que de algo hay que vivir y que el precio es ajustado, pero si estoy pagando por ver tus contenidos no me hace gracia encontrarme con treinta segundos inevitables de anuncios antes de ver cada vídeo (episodio, programa, película). Llega a ser molesto.

Como también lo es el hecho de que no puedas acceder a través de navegadores como Firefox, ya que me pide Microsoft Silverlight y no es compatible (tengo la última versión del navegador). Si bien con la mayoría de otras plataformas no tengo problemas y suelo disfrutarlos indistintamente, esto me parece un requisito absurdo. Eso y la incompatibilidad con Chromecast son dos de sus grandes pecados al respecto.

Amazon Prime Video

Prime Video llegó a nuestras vidas como suele hacerlo cualquier cosa de Amazon: comiéndose los precios habituales para ofrecernos un catálogo de estimable tamaño incluidos en los 36 euros al año que cuesta Prime. Vamos, que por lo mismo que te cuesta que te lleguen tus pedidos al día siguiente y sin gastos de envío, tienes horas de entretenimiento en vídeo y algún que otro libro si eres usuario de Kindle.

Precio : 36 euros al año o 2.9 euros al mes; 1 mes de prueba

: 36 euros al año o 2.9 euros al mes; 1 mes de prueba Aplicaciones disponibles : Smart TV; iOS/Android; PlayStation, Xbox; Web; Apple TV; Fire TV

: Smart TV; iOS/Android; PlayStation, Xbox; Web; Apple TV; Fire TV Perfiles : 6

: 6 Dispositivos simultáneos : 2

: 2 Web

Un catálogo de espíritu indie

El catálogo de la plataforma está bien nutrido de comedias relativamente reciente, pero, por lo general, su apuesta por contenido original parece ir por dos puntos: deporte (hay un montón de documentales sobre fútbol y futbolistas) y series de corte indie ('Modern Love', 'Fleabag', 'Forever', etc.). Sin embargo, no le hacen ascos al mainstream y se han dejado mucho dinero en sacar adelante series de 'El señor de los Anillos' y 'La rueda del tiempo'

También apuesta por la ficción española con acuerdos con Mediaset ('El Pueblo', 'Caronte') y Atresmedia Studios ('Pequeñas coincidencias', 'La templanza') que les asegura estrenos exclusivos antes del salto de la serie a la televisión en abierto.

Al igual que Netflix, Amazon mantiene tratos con distribuidoras de cine para ser ventana en streaming a corto plazo, sobre todo de películas de fuera de las majors y sus propias Amazon Originals. Por ejemplo, entre sus incorporaciones de las últimas semanas están 'Guns Akimbo', 'Midway' y 'Súper empollonas'.

Prime Video realizó una jugada algo polémica hace unas semanas: al habilitar la tienda de alquiler y compra de películas, muchas de las cintas que hasta entonces entraban en suscripción pasaron a ser de pago. En mi caso concreto, películas que tenía en mi "Lista de seguimiento" como 'Super 8' o 'Teléfono Rojo, ¿volamos hacia Moscú?' han pasado a alquilarse por 4 euros.

El X-Ray, su gran aliado

Un ejemplo del X-Ray

La aplicación de Amazon Prime Video puede que sea la más placentera de usar para ver un vídeo. Primero porque, al menos en navegador, puedes elegir la calidad de imagen por si no disfrutas de una conexión boyante o tu ordenador ya no está para muchas. Mis grandes quejas vienen a la hora de querer cambiar audio/subtítulos en un vídeo concreto en Smart TV, ya que en el caso del audio te obliga a salir del visionado y luego volver no es intuitivo.

Por otro lado, el X-Ray provisto por la integración de IMDB es genial para saber más sobre cada escena, sobre todo para los que, como yo, tenemos la necesidad de saber quién es ese secundario cuya cara me suena tanto y que dice una frase en toda la película. Depende de la serie o programa que veas nos podemos encontrar incluso con curiosidades y trivia.

Por lo demás, la aplicación va bastante fluida, aunque es verdad que más allá de sus recomendaciones poco llama la atención ni para bien ni para mal. Sin embargo en lo negativo sí que resulta molesto que las series estén agrupadas por temporadas y, por tanto, tengas que meter en Lista de seguimiento una temporada concreto.

Disney+

Puede que sea el lanzamiento que mayor expectación ha generado en los últimos años y, por otro lado, el que menos entusiasmo y conversación parece estar generando en el día a día. Disney ha lanzado una plataforma con clara vocación familiar para lo bueno y para lo malo por 6.99 euros al mes o 69.99 euros anuales.

Precio : 6.99 euros al mes/69.99 euros al año; 7 días de prueba

: 6.99 euros al mes/69.99 euros al año; 7 días de prueba Aplicaciones disponibles : Smart TV; iOS/Android; PlayStation, Xbox; Web; Apple TV; Fire TV

: Smart TV; iOS/Android; PlayStation, Xbox; Web; Apple TV; Fire TV Perfiles : 7

: 7 Dispositivos simultáneos : 4

: 4 Web

Cinco pilares para un catálogo con pocas novedades

Si consultáis nuestros artículos de novedades mensuales (aquí el de junio), veréis que para todo lo que es Disney+, el hecho de que los estrenos de la plataforma se cuenten con los dedos de una mano es algo decepcionante. La plataforma no viene a ser desde el principio una gran fábrica de novedades sino que juega a ser el lugar para los que hemos mamado durante años las grandes franquicias de Disney.

Así, la VOD se cimenta sobre los pilares de Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic y Disney, con cientos de series y películas confiando, quizás demasiado, que sea suficiente para llamar al gran público. Los datos, por lo menos, hablan a su favor.

Pero novedades hay, a cuentagotas, pero van llegando. Y no solo de originales de Disney+: debido a la situación excepcional en la que nos encontramos, la gigante del entretenimiento ha decidido saltarse las ventanas de distribución y estrenará próximamente 'Artemis Fowl', su propia gran apuesta de fantasía juvenil, en la plataforma.

No tocar lo que funciona

Para la interfaz, Disney ha ido a lo que se sabe que funciona llevando a su ecosistema las líneas generales de la mayoría de servicios de streaming. En este caso tenemos las hileras habituales de recomendaciones según lo que hemos visto, lo que va llegando y, además, podemos explorar según franquicia.

Destaca, por otro lado, el uso de las Colecciones, que cuentan con una selección curada de películas y series. Algo que no es novedoso en sí (Filmin lleva años con ello) pero que resulta una opción bastante interesante para explorar el catálogo. Personalmente recomiendo el de "A lo largo de las décadas", con una selección de cortos sensacional.

Donde, por otro lado, han patinado ha sido con la reedición de películas para hacerlas más limpias como es el caso de '1, 2, 3, ¡Splash!' donde modificaron las escenas para que no se viese el culo de Darryl Hannah. También están polémicas como el escalado de 'Los Simpson' al formato 16:9, eliminando buena parte de los gags visuales de la serie. Cuestión que ya han subsanado.

Filmin

Con diez años recién cumplidos, la veterana plataforma catalana es el refugio de los más cinéfilos. De hecho, gracias a ella el que escribe pudo adentrarse en maravillas del cine mudo. Aunque su ruido es menor respecto al resto de las "grandes", Filmin es una de esas opciones que una vez pruebas no querrás desuscribirte.

Precio : 7.99 euros al mes (o 14.99 euros con vales incluidos)

: 7.99 euros al mes (o 14.99 euros con vales incluidos) Aplicaciones disponibles : Smart TV; iOS/Android; PlayStation, Xbox; Web; Apple TV; Fire TV

: Smart TV; iOS/Android; PlayStation, Xbox; Web; Apple TV; Fire TV Perfiles : No

: No Dispositivos simultáneos : 2

: 2 Web

Clásicos e independientes del cine

En una época en la que es difícil encontrarse en una plataforma una película con más de veinte años de edad, la gran apuesta y lo que diferencia a Filmin de las otras "grandes plataformas" es el hecho de apostar precisamente por contenido antiguo y cintas de cine clásico con una oferta que ha ido en aumento gracias a acuerdos recientes con Universal y la Metro Golden-Meyer.

La otra rama donde destacan es en la búsqueda del cine independiente, underground y documentales, sobre todo con la colaboración de diversos festivales que les permite albergar preestrenos y pases exclusivos. Cuestión que subsana parcialmente el hecho de no producir originales.

En cuanto a series, Filmin tiene también esa misma línea clara: buscar las series independientes, europeas sobre todo, y que suelen estar fuera del radar de las distribuidoras más mainstream.

Un modelo híbrido con una aplicación de contenidos curados

Filmin apuesta por un modelo híbrido: junto con la suscripción conviven títulos en alquiler, debidamente marcados para que no haya confusión alguna. Estos títulos se cobran aparte excepto en el caso que tengas un vale con la opción "cara" de suscripción.

Por otro lado, tenemos una buena calidad de imagen a 1080p siempre que el contenido lo permita. Si vais a las cintas más antiguas es bastante probable que las tengáis que ver en SD. En la interfaz de visionado, además, os da la opción de elegir a qué calidad queréis ver la película o serie en cuestión.

Mi pequeña queja al respecto es que las opciones de visionado en cuanto a idioma/subtítulos no parecen guardarse bien en la configuración de la cuante y más de una ocasión he tenido que poner manualmente la VOSE. Por lo demás, la información de cada vídeo es extensa y adecuada algo que, por increíble que parezca, no es nada común.

Otra característica que potencian en Filmin es el de los Canales y las Colecciones, con curaciones de títulos según temáticas, procedencias, estilo, etc. Aquí he de decir que la diferencia entre un Canal y una Colección no queda del todo clara más allá de que el primero se puede dividir por secciones y la otra no.

Apple TV+

Terminamos nuestro repaso a las que podríamos llamar plataformas de "perfil alto" con la de Apple. Como ya estamos acostumbrados, la compañía de Tim Cook llega intentando marcar la diferencia respecto al resto. Aquí, en concreto, no es una aplicación aparte sino más bien una sección por suscripción de su aplicación Apple TV.

Precio : 4.99 euros al mes

: 4.99 euros al mes Aplicaciones disponibles : Smart TV (algunos modelos Samsung); iOS; Apple TV, Roku, Fire Stick

: Smart TV (algunos modelos Samsung); iOS; Apple TV, Roku, Fire Stick Perfiles : Sí (Mi Familia)

: Sí (Mi Familia) Dispositivos simultáneos : 4

: 4 Web

Un catálogo de originales escaso pero solvente

Estando integrados en Apple TV (con sus channels y sus películas en alquiler y compra), la compañía tecnológica no pensó en tener que llenar el catálogo por suscripción más allá de sus series y películas originales. Esto dio como resultado que nos encontremos con un catálogo desangelado. Tanto que haciendo un poco de scroll en la aplicación ya has visto todo lo que ofrece.

A pesar de haber construido series a golpe de talonario con grandes actores y guionistas detrás, Apple TV+ no ha logrado obtener el entusiasmo que podríamos haber esperado. Sin embargo, y si bien no ha logrado todavía ni un solo bombazo absoluto en sus series y películas originales, hay que decir que el nivel promedio es notable con títulos tan destacables como 'Mythic Quest' y 'The Morning Show'

Por otro lado el no tener una biblioteca de series y películas "en depósito" puede que esté a punto de cambiar ya que, según Bloomberg, la compañía habría contactado con los estudios para licenciar material.

Sky España

Sky España aterrizó en nuestro país con una política claramente distinta a la de las plataformas de streaming que estaban en ese momento. No van a por el público de Netflix sino a por aquel que, por alguna razón u otra, no tienen contratado un paquete de televisión de pago con su operadora telefónica. De hecho, ese fue el motivo por el que la contraté en su comienzo.

Precio : 6.99 euros al mes

: 6.99 euros al mes Aplicaciones disponibles : Smart TV; Android/iOS; Playstation, XBOX; Apple TV; Sky Box

: Smart TV; Android/iOS; Playstation, XBOX; Apple TV; Sky Box Perfiles : No

: No Dispositivos simultáneos : 3

: 3 Web

El catálogo

Por 6.99 euros al mes se puede disfrutar de 11 canales en directo: FOX, Fox Life, TNT, Calle 13, SyFy, Comedy Central, MTV, TCM, Historia, Nickelodeon y Disney Junior. A partir del 1 de junio han dejado de estar AXN y AXN White. Además se puede acceder a contenido bajo demanda tanto de series y películas, los originales de Sky y el catálogo (temporal) de los canales nombrados y de Cartoon Network, Nick Jr. y Baby TV.

Sky es un medio televisivo de pago con una presencia notable en países europeos, sobre todo en Reino Unido y en Italia. Si bien en España su presencia es menor y no están en el punto de hacer ficción propia, en el catálogo nos encontramos con originales de Sky como 'Gomorra', 'Patrick Melrose' y coproducciones con HBO de la talla de 'Chernobyl'.

Una calidad suficiente para el directo pero una mala navegación

Con Sky nos encontramos con una calidad HD (720p) en todos los dispositivos. Esto hace que a la hora de ver televisión en directo sea bastante fluido e incluso suficiente. Lo que sí que se nota es que tarda en cargar (tanto en versión web como en Smart TV, que es donde he probado).

Eso sí, uno de los inconvenientes que tiene es que requiere de cliente propio en versión PC. Puedes acceder desde tu navegador pero, a la hora de reproducir el contenido, te pide abrir la aplicación de escritorio. Hablando de dispositivos, si no tienes Smart TV y te da pereza usar un Chromecast, puedes adquirir una Sky box que básicamente es un dispositivo Roku capado que puedes conectar al HDMI de tu televisor y navegar desde allí.

Por otro lado la aplicación deja algo que desear en cuanto a la movilidad y el apartado de búsqueda. No siempre te guarda el por dónde vas con una serie y tienes que ir a propósito al episodio por ver.

Flixolé

La plataforma de Enrique Cerezo nos hizo gracia al comienzo. Básicamente por ser esa videoteca personal de un empresario que es más conocido por ser presidente del Atlético de Madrid que por su labor de productor audiovisual. Pero, a lo largo del tiempo se ha mostrado como una buena alternativa para navegar en el cine español.

Precio : 2.99 euros al mes

: 2.99 euros al mes Aplicaciones disponibles : Smart TV, Android/iOS; Amazon Fire TV, Apple TV y Web

: Smart TV, Android/iOS; Amazon Fire TV, Apple TV y Web Perfiles : No

: No Dispositivos simultáneos : 1 (sesión hasta en 5 dispositivos)

: 1 (sesión hasta en 5 dispositivos) Web

Si bien la navegación no es todo lo amigable que podríamos esperar (faltan subtítulos en muchos casos y el formato no termina de ser el más recomendable), el catálogo de Flixolé junto con un precio más que competitivo son las grandes bazas de la plataforma castiza. Yo no la he podido probar, pero mi compañero Kiko nos adelanta cuáles son las claves del servicio:

“Pues al final resulta que Flixolé llegó en el mejor momento. Creíamos que estábamos saturados de plataformas y contenidos, pero no, no. Entre risas y menosprecios varios, la plataforma de Enrique Cerezo, algo así como su videoteca personal remasterizada en tu casa, tiene un catálogo alucinante que no para de crecer y que recupera una parte amplísima de nuestro cine. Sí, también hay pelis de Van Damme y un montón de Spaghetti Western, pero se nutre de un montón de nuestro cine. Del popular y del desconocido. Del familiar y del macarra. Y todo eso por una tercera parte de lo que pagas a otra plataforma.

Además, está empezando a formar parte de una actividad más actual, con sus participaciones en documentales tan importantes como ‘Sesión Salvaje’ o ‘Quinqui Stars’ mientras recorre la historia del cine español y permite recuperar algunas de las mejores películas de nuestra historia. También las extrañas y las no tan buenas. En Flixolé conviven ‘El verdugo’ con ‘Supernova’. El Mariano Ozores de ‘La hora incógnita’ con el que triunfó con Pajares y Esteso. Es la plataforma ideal para las reuniones de que traerá por navidad la próxima normalidad. Creo que cuando su aplicación sea compatible con Playstation 4 y aparezcan los subtítulos de las películas extranjeras, estaremos ante la plataforma más variada y rica en contenido. Ahora os dejo, que voy a ver ‘Aquí llega Condemor, el pecador de la pradera’”

Otras plataformas

FuboTV

Precio : desde 2.99 euros al mes en el plan anual

: desde 2.99 euros al mes en el plan anual Aplicaciones disponibles : Android TV; Android/iOS; Amazon Fire TV, Apple TV y web

: Android TV; Android/iOS; Amazon Fire TV, Apple TV y web Perfiles : 6

: 6 Dispositivos simultáneos : 2

: 2 Web

Al igual que Sky España, FuboTV es un llamado "cord-cutter", es decir, un servicio independiente que permite acceder a contenido de televisión de pago sin contratar la televisión de una operadora. En esta ocasión se ofrecen 18 canales, incluidos algunos de la TDT (los de Atresmedia, TVE y Paramount), Movistar Series, MTV, Nickelodeon, Nick Jr. y Comedy Central.

Si bien depende del contenido que ofrezca bajo demanda los diferentes canales que forman parte del servicio, FuboTV se distingue por ofrecer servicio de grabación en la nube, en el que podrás guardar hasta 30 horas de contenido sin preocuparse de que lo retiren.

Quibi

Precio : 8.99 euros al mes

: 8.99 euros al mes Aplicaciones disponibles : Android/iOS

: Android/iOS Perfiles : No

: No Dispositivos simultáneos : 1

: 1 Web

Quibi ha llegado en mal momento, algo que su fundador está admitiendo. Lanzar una aplicación pensada para usarse en movilidad, en esos largos trayectos de transporte hacia el trabajo no es buena idea cuando te encuentras con medio mundo occidental confinado en su casa. Sin embargo, su propuesta es de loa.

Un servicio compuesto exclusivamente de series y programas originales de episodios de no más de diez minutos que permite, además, verlo tanto en formato horizontal como en vertical. Cuestión que está provocando un cisma en el seno de Espinof. El catálogo es curioso, la aplicación ha aprendido más de TikTok y similares que de Netflix y eso es un punto a favor de estar continuamente consumiendo estas pequeñas píldoras.

Starzplay

Precio : 4.99 euros al mes

: 4.99 euros al mes Aplicaciones disponibles : Android TV; Android/iOS; web

: Android TV; Android/iOS; web Perfiles : 4

: 4 Dispositivos simultáneos : 4

: 4 Web

Starzplay llegó a España el pasado 2019 de la mano de la operadora Orange y ha tardado un rato en "semiemanciparse" del mercado de operadoras pudiéndose contratar desde hace meses de manera independiente. Eso sí, fuera de navegador web.

Plataforma nacida del canal estadounidense Starz, propiedad de Lionsgate, en Starzplay nos encontraremos tanto las producciones propias de la cadena norteamericana como otras adquisiciones que han ido llenando un catálogo bastante escaso... por lo menos en España.

Rakuten TV Suscripción

Precio : 6.99 euros al mes

: 6.99 euros al mes Aplicaciones disponibles : Smart TV; Playstation y XBox; Android/iOS

: Smart TV; Playstation y XBox; Android/iOS Perfiles : No

: No Dispositivos simultáneos : 1

: 1 Web

Lo que prometía Rakuten/Wuaki en su momento y, si bien sigue teniendo una presencia potente como proveedora de series y películas en alquiler, su modelo de suscripción (antiguamente conocido como Wuaki Selection) se ha quedado muy por debajo de las expectativas iniciales.

El catálogo de suscripción es bien escaso y de películas relativamente antiguas. En televisión parece que sus mayores aliadas son Cartoon Network y Freeform, pero no termina de tener un catálogo atractivo. Además de la suscripción y del pago por visión, también hay una modalidad aun más limitada en cuanto a contenido gratuito con anuncios (AVOD).

AcornTV

Precio : Desde 49.99 la suscripción anual

: Desde 49.99 la suscripción anual Aplicaciones disponibles : Web; Android TV; Android/iOS; Apple TV; Fire Stick

: Web; Android TV; Android/iOS; Apple TV; Fire Stick Perfiles : No

: No Dispositivos simultáneos : 4

: 4 Web

Terminamos con un par de servicios especializados en un tipo de contenido concreto. En esta ocasión Acorn TV se especializa en ficción británica y de la Commonwealth (desde Canadá a Nueva Zelanda). Un catálogo escaso y, por lo que comentan nuestros compañeros de Genbeta, la aplicación deja bastante que desear.

Crunchyroll

Precio : desde 4.99 euros al mes

: desde 4.99 euros al mes Aplicaciones disponibles : Web, consolas (XBOX, Playstation, Wii), Android; Apple TV; Fire Stick

: Web, consolas (XBOX, Playstation, Wii), Android; Apple TV; Fire Stick Perfiles : No

: No Dispositivos simultáneos : 2

: 2 Web

Y damos cierre con la plataforma especializada en el anime. De un perfil de precio similar a Acorn, disponemos de un amplio catálogo de anime y manga (sí, podemos leer también) con simulcast incluído. La interfaz, por lo menos la de la web, es bastante básica pero su fuerte absoluto es ese catálogo con novedades constantes que permite estar a la última en el anime.

Conclusiones

Después de navegar por la mayoría de estas plataformas, hay cosas muy curiosas y que ya algunas veces hemos comentado como el hecho de que hayamos enumerado quince plataformas y ninguna tenga 'Seinfeld' (que se fue hace unos meses del catálogo de Prime Video).

En líneas generales falta mucho cine y televisión anterior a la década de los dosmiles, con ausencias importantes sobre todo en el campo de las series. Ahora que estamos en un año de aterrizaje (por lo menos en Estados Unidos) de las plataformas propias de las majors, el panorama en este sentido puede cambiar.

Mi gran lucha con las plataformas es en torno a las notificaciones. No atinan ni con ello ni con los apartados de recomendaciones. Sobre todo a la hora de seguir series de capítulos semanales. Por otro lado, la opción de poder marcar como visto alguna serie y película para que no te salte en el carrusel de turno me parece tan básica que me extraña que no exista.

