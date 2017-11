FlixOlé, el Netflix español es el mejor invento del año

¿HBO? ¿Netflix? ¿Amazon? ¿Ninguna de las actuales plataformas actuales te satisface como lo hacía el videoclub de tu barrio a mediados de los noventa? Tranqui, ha llegado el magnate del cine español para saciar tu sed de videoclub: Enrique Cerezo apadrina FlixOlé, la primera plataforma de pago por visión dedicada (casi) enteramente al cine español.

Acabo de suscribirme a FlixOlé y ya tengo 81 películas pendientes de ver en mi lista personalizada. FlixOlé no tiene subtítulos de ningún tipo y la gran mayoría de las películas están en 4.3, pero eso no supone ningún problema.

FlixOlé es un servicio de suscripción de video bajo demanda donde por sólo tres euros al mes podrás ver todas las películas que quieras. FlixOlé pone a nuestra disposición un interesante catálogo de cine español y algo de cine europeo y americano. Google Chrome, Firefox, Internet Explorer son compatibles.

Emprendedor y arriesgado, Enrique Cerezo es un tío valiente, no creas que cualquiera puede ser presidente del Atlético de Madrid. El próximo febrero cumplirá 70 años y para celebrarlo a lo grande ha decidido subir a internet su amplísimo catálogo de siete mil títulos, entre producciones propias y acuerdos de distribución. Seguro que muchos estáis pensando “menuda mierda, quién quiere ver ‘Supernova’ con Marta Sánchez un sábado por la noche”, y la respuesta es la que menos te esperas: tú. Y yo.

‘Supernova’ es una de las 54 pelis que he metido en mi primera lista. FlixOlé tiene una prueba gratuita de dos semanas, y una vez pasada la suscripción pasas a pagar 2,99 euros mensuales por un catálogo que irá añadiendo poco a poco más títulos. Sí, tiene un límite, pero siete mil películas son más de las que ha visto toda la gente con la que cenarás estas navidades alrededor de una chimenea si ahora fueran por su séptima vida.

La selección española

Antes hablábamos de la valentía de Cerezo, un productor que en un año ha producido a Dario Argento y a Jesús Bonilla, y si algo exuda su plataforma es precisamente eso: un par de huevos. Y esa valentía se deja querer desde que uno observa atónito las categorías, algo que no habías visto desde los tiempos en que el videoclub del pueblo abrió la medianoche que salía a la venta el VHS de Titanic en estuche doble.

Vamos a ver qué nos depara esta joya del humor nacional involuntario pero efectivo. Del que no molesta porque está hecho con cariño y con la convicción de que habrá un ejército de ancianos navegando en internet dispuestos a enviar al chromecast de la tele de la residencia de mayores un par de pelis de Bud Spencer y Terence Hill.

Nuestro cine está repartido entre las decenas de categorías que se encuentran en la plataforma. De hecho, uno tiene la sensación de descubrir una nueva cada vez que entra en FlixOlé. Si de repente alguien tiene ganas de ver ‘Las brujas de Zugarramurdi’, la simpática película de Álex de la Iglesia, en qué categoría la buscaría en cualquier archivo realista: pues en cine español, en fantástico o en comedia, ¿verdad?

Pues esto es FlixOlé y aquí tendría que ir a la enigmática categoría “Sucedió en el Norte”, junto a otros títulos norteños del calibre de ‘Vacas’, ‘Los girasoles ciegos’, ‘La muchacha de las bragas de oro’ o ‘La muerte de Mikel’. Y es que en el norte puede pasar de todo.

“Spain is Different”. No, no es una frase rancia a lo Pedro Vera, es otra categoría de FlixOlé. Menudo lío. ‘La Comunidad’, ‘Makinavaja, el último choriso’ o ¡Vente a Alemania, Pepe!’ están ahí dispuestas a la reproducción. Siguiendo la lógica del olé, llegamos a “Fueron un hito”, algo así como los one hit wonders pero hechos película: ‘La estanquera de Vallecas’, ‘El love feroz o cuando los hijos juegan al amor’ y ‘Marcelino pan y vino’ sacan pecho en una zona donde lo mismo hay un Oscar a la mejor película extranjera o la primera (segunda) película de Almodóvar.

“Ellas”, “Las chicas de la copla” y la muy interesante “Los secretos de mi casa” son igual de tentadoras, esta última en especial, con títulos de dos rombos como ‘Lulú’, ‘Tamaño Natural’ o ‘Malicia’. Sí, el cine italiano es muy importante para FlixOlé.

Seguro que a estas alturas te sigues preguntando qué demonios hacen esos hipsters en la imagen de la portada.

Italia se ha quedado fuera del Mundial, pero no fuera de FlixOlé. ‘Rocco y sus hermanos’, ‘Ladrón de bicicletas’ o ‘El pájaro de las plumas de cristal’ son algunos de los títulos que se encuentran en su sección “Maestros del cine italiano”. Si uno quiere echarse unas risas con las fabulosas hostias de Bud Spencer y Terence Hill tiene dos opciones: o tirar de buscador o encontrar la categoría correspondiente: “Puños fuera”, en este caso.

Si lo que te apetece de verdad es echar un ojo al bizarro ‘Drácula 3D” de Dario Argento producido por Cerezo y no te has decidido o no has podido en estos cinco años, enhorabuena: la encontrarás en la “D” de “Todo” dentro de “Cine Español”. Facilísimo, pero recuerda usar el buscador para terminar antes, aunque pierdas la magia de la interfaz fixolética.

FlixOlé, el invento del año

Puede que estés pensando que estamos de guasa, que el texto es puramente satírico y solo miramos por encima del hombro a la nueva plataforma. Y no podrías estar más equivocado. Podríamos reírnos de su manera de catalogar, del título de las secciones o de algunos despistes, porque aún no sabemos qué pinta ‘Frankenhooker’ en cine español, pero yo, personalmente, no podría estar más ilusionado por este regreso al videoclub de barrio.

Experimentar un regreso a los 4.3 con viejos doblajes chatarreros y poder ver títulos dignos de aquellos videoclubs de "a veinte duros" llenos de películas de acción filipinas o italianas o del inframundo pretendiendo ser americanas se antoja como el mejor plan para cada sábado del resto de tu vida: ‘Cop Game’, ‘Doble Dragon’ o ‘Cazador de medianoche’ son puro cine tóxico de primera, y por si fuera poco algún regalo queda para el fanático, para la rata de videoclub que somos muchos de nosotros y que no se resisten a volver a alquilar los dos 'Demons' de Lamberto Bava o el tremendo ‘Alien 2’ de Ciro Ippolito.

FlixOlé es lo mejor que le ha pasado al audiovisual doméstico nacional en años: oferta atractiva, buenas copias y un sano regreso a las viejas costumbres. La única duda que tengo es por qué, si algunas copias son excelentes a nivel visual, el audio sigue siendo tan lastimoso. Los que tengáis un equipo de sonido vais a tener que dejarlo en mono o 2 canales, porque el ruido del resto de altavoces puede provocar un scanners en toda regla.