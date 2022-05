La Eurovisión de Drag Queens: Así está siendo 'Queen of the Universe'

El 13 de abril se estrenó en MTV España 'Queen of the universe', el primer concurso de canto drag a nivel mundial producido por RuPaul y presentado por Graham Norton. El jurado estelar del talent show está compuesto por la cantante Leona Lewis, la presentadora Michelle Visage, la popular drag queen Trixie Mattel y la actriz Vanessa Williams.

Las participantes que se disputarán los 250.000 dólares del premio son 14 drag queens: Ada Vox (EE.UU), Aria B Cassadine (EE.UU), Betty Bitschlap (Dinamarca), Chy'enne Valentino (EE.UU), Gingzilla (Australia), Grag Queen (Brasil), Jujubee (EE.UU), La Voix (Inglaterra), Leona Winter (Francia), Matante Alex (Canadá), Novaczar (EE.UU), Rani Ko-he-nur (India), Regina Voce (México) y Woowu (China).

Como curiosidad, la edición en español cuenta con el doblaje de famosas drag queens españolas como LA Huesito, Donna Mercadonna, Je suis Le Coco o Chanel Anorex, entre otras.

Que gane la mejor drag queen

'Queen of the universe' es un programa producido por MTV Entertainment Studios y World of Wonder (también productores del archiconocido RuPaul's Drag Race). Este concurso tiene como objetivo coronar a la drag queen con la mejor voz (es decir, nada de lipsync) y es a escala global por lo que la ganadora puede ser de cualquier parte del mundo.

En el primer programa, se nos presentó al jurado y 7 concursantes. El tema principal era "This is me" por lo que cada una tenía que presentar un look y una canción que les representara. Las concursantes realizaron una actuación en directo: Grag Queen interpretó 'Rehab', Betty Bitschlap 'Dance Monkey', Chy'enne Valentino 'Wrecking Ball', Woowu 'Material Girl', Novaczar 'I'm not a girl, not yet a woman', Gingzilla 'Human' y Leona Winter 'Non, je ne regrette rien'.

La sorpresa de la gala llegó al final, cuando no solo se anunció que no habría ninguna eliminada todavía sino que se sumaron otras 7 reinas a la competición. En el capítulo dos, pudimos ver sus actuaciones siguiendo el mismo reto que sus predecesoras: Ada Vox interpretó 'At last', Regina Voce 'Caruso', Rani Ko-He-Nur hizo un remix de 'Piya Tu Ab To Aja' y 'Laila Main Laila', La Voix cantó 'Mourir sur scène', Jujubee 'Into you', Matante Alex 'He taught me how to yodel' y Aria B Cassadine 'Rise like a phoenix'.

Las sorpresas no terminaban: una vez presentadas las 14 reinas se anunció que 6 se irían a casa y las eliminadas fueron Betty Bitschlap, Chy'enne Valentino, Woowu, Novaczar, La Voix y Jujubee.

Sorpresas y más sorpresas

En el tercer capítulo, la temática era 'Turn Back Time' y contó con las actuaciones de Aria B Cassadine con 'You make me feel', Leona Winter con 'The winner takes it all', Regina Voce con 'Un-break my heart', Grag Queen con 'Dream a little dream of me', Matante Alex con '9 to 5', Rani Ko-he-nur con 'My heart will go on', Ada Vox con 'I put a spell on you' y Gingzilla con 'Believe'.

Otro giro de tuerca más se produjo cuando se reveló la recuperación de una de las reinas eliminadas en la gala pasada: La Voix, que interpretó 'Car Wash'. Finalmente, la concursante expulsada de esta ronda fue Matante Alex.

En el cuarto capítulo, las participantes debían formar dúos y escribir la letra de las canciones originales que interpretarían por parejas. Los dúos fueron Rani Ko-he-nur & Grag Queen, Gingzilla & Regina Voce, La Voix & Leona Winter y Ada Vox & Aria B Cassadine.

La pareja nominada fue la de La Voix y Leona que se batieron entre las dos por la permanencia en el programa, interpretando 'Don't rain on my parade' y 'The edge of glory', respectivamente. La Voix logró salvarse mientras que Leona se fue a casa. Aún hay más: el jurado anunció que otra reina debía irse a casa y la elegida fue Gingzilla.

Continuará...

Como veis, este concurso tiene muchas de las características que hemos visto en programas como RuPaul's Drag Race (se nota quién está detrás de la producción), como cierta variedad en el tipo de pruebas que tienen que afrontar (dentro de la limitación de que siempre tengan que ver con el canto) y esos giros inesperados, que hacen que cuando piensas que conoces las reglas de repente se introduzcan nuevas normas que te dejan totalmente descolocada.

En este formato hay otra novedad: el final en cliffhanger. En lo que llevamos de programa, es habitual que el episodio termine antes de que se anuncien las reinas eliminadas, por lo que nos toca esperar al capítulo siguiente para saber cómo se resuelve todo.

'Queen of the universe' se emite en abierto en MTV España todos los miércoles a las 22:00 y estrena hoy su quinto episodio. Es estreno en España pero su emisión original fue en diciembre de 2021, así que tened cuidado con los spoilers.