Sharon Stone defiende a Sydney Sweeney: "Está bien usar lo que la naturaleza te ha dado, es difícil ser guapa"

Después de la tormenta mediática por una campaña de American Eagle, Sydney Sweeney ha encontrado a una aliada inesperada: Sharon Stone. Durante el evento Power of Women LA organizado por Variety, la actriz subió al escenario para entregarle un reconocimiento a su compañera de reparto en la tercera temporada de 'Euphoria', y aprovechó el momento para pronunciar un contundente mensaje sobre la belleza, la exposición y el poder femenino en Hollywood.

"Está bien usar lo que la naturaleza te ha dado"

La polémica, desatada hace unos meses por el eslogan "Sydney Sweeney Has Great Jeans" -un juego de palabras que podía asociarse con "great genes"—, generó críticas por presuntamente glorificar la ascendencia blanca y el físico de la intérprete, pero Stone no dudó en salir en su defensa. En declaraciones recogidas por Variety, Stone defendió a Sweeney:

"Está bien usar lo que la naturaleza te ha dado. De verdad que no hay problema. Es difícil ser guapa, y creo que todas lo sabemos. Cada una tiene su propio tipo de atractivo, su propio encanto, y hay que aprovecharlo. Porque, ¿quién eres para no ser hermosa? Quien eres no es casualidad".

La actriz también recordó una conversación que tuvo con Sweeney durante el rodaje de 'Euphoria', cuando la polémica estaba en su punto más alto.

"Le conté la historia de Jane Goodall, que fue criticada por aparecer en una portada con pantalones cortos. Ella respondió: Si tener buenas piernas ayudó a mi trabajo, bienvenido sea. Sydney me dijo: Sí, y estoy segura de que le generé mil millones de dólares a la compañía de vaqueros, y me parece bien. Porque, ¿sabes qué? Buscaré otro trabajo".

Stone aseguró sentirse encantada de formar parte de 'Euphoria' y también elogió a sus jóvenes compañeros. Por su parte, el director Paul Feig, quien colaboró con Sweeney en el thriller 'La asistenta', también restó importancia a la controversia, calificándola como "fabricada" por los medios. "Probablemente sea una de las personas más seguras de sí mismas que he conocido en mi vida, en el buen sentido. Es muy inteligente", afirmó.

