Duro golpe para Sydney Sweeney. Su nueva película pasa de soñar con el Óscar a sufrir uno de los mayores fracasos de la historia

La carrera de Sydney Sweeney en Hollywood era un cohete a toda velocidad que tocó techo con el gran éxito de 'Cualquiera menos tú' y que ha perdido muchísimo impulso desde entonces. Es cierto que a 'Immaculate' le fue bien, pero la actriz ya se pegó un batacazo con 'Edén' y ahora un sufrido un traspiés histórico con 'Christy'.

A priori, 'Christy' parecía un intento de la actriz por un cine más de prestigio y quizá colarse en los próximos Óscar. Las críticas tampoco han sido especialmente buenas -tiene un 67% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes- pero lo realmente preocupante es los paupérrimos datos que ha conseguido en taquilla durante su primer fin de semana en los cines de Estados Unidos.

¿Tocada y hundida?

'Christy' ha debutado con un total estimado de 1,30 millones de dólares, una cifra muy baja de por sí, pero que es aún peor si entramos en detalles. Por decirlo de la forma más clara posible, 'Christy' se ha hundido con uno de los 9 peores estrenos de todos los tiempos para una película estrenada en más de 2.000 salas. Eso sí, es cuestión de días que pierda la gran mayoría de ellas.

El fracaso de 'Christy' confirma algo que ya había apuntado el reciente hundimiento de 'The Smashing Machine': el público norteamericano no tiene especial interés en ver biopics deportivos sobre figuras poco conocidas. Da un poco igual a quien pongas de protagonista, que lo único que vas a conseguir es perder dinero a espuertas.

A todo eso hay que sumarle otra reciente polémica protagonizada por Sweeney, ya que la actriz se negó a pedir a perdón por toda la controversia alrededor de la campaña promocional de American Eagle, lo cual ha generado multitud de comentarios en redes.

Todo ello lleva a que su condición de estrella queda en seria duda, pues acumula tres grandes fracasos seguidos en taquilla -el otro es 'Americana', un thriller cuyo lanzamiento en gran pantalla se retrasó dos años-. No puede permitirse otro más.

