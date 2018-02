Las 17 mejores películas españolas que puedes ver en Netflix

Los últimos Goya ya empiezan a quedar un poco atrás, pero nunca es mal momento para dar una oportunidad al cine español. Siempre será más fácil hacerlo desde la comodidad del sofá de vuestra casa y por ello nos hemos propuesto recopilar las 17 mejores películas que podéis ver actualmente en Netflix. He basado su elección en mi criterio personal, por lo que quizá echéis algún título en falta. Sin más que añadir, os dejo con ellas:

'7 años'

La primera película española de Netflix fue también un thriller casi impecable. Apoyado en un cuarteto protagonista muy inspirado, Roger Gual nos proponía el intenso dilema de sus protagonistas, todos ellos despreciables en mayor o menor medida, algo que los actores sabían aprovechar al máximo. Además, Gual va recalcando suavemente la sensación de agobio cerrando los planos progresivamente sobre ellos hasta la llegada de un final con sentido pero al que le falta algo de fuerza.

'Acción Mutante'

La ópera prima de Álex de la Iglesia es también un divertidísimo esbozo de algunas de las constantes de su cine posterior, pero sin filtro de ningún tipo. Eso tiene tanto su lado positivo como sus pequeñas pegas, pero aquí tenemos una película con una energía única en el cine español. Una propuesta excesiva que mezcla ciencia-ficción, comedia y cine negro y que difícilmente va a dejar indiferente a nadie.

'Celda 211'

Estoy convencido de que esta película de Daniel Monzón será la excepción que pongan muchos aquellos que dicen odiar el cine español. Se puede entender tanto por el desconocimiento de otras grandes propuesta como por el hecho de ser un vibrante thriller carcelario con un inolvidable Luis Tosar como Malamadre y un Alberto Ammann que probablemente nunca vaya a estar mejor que aquí.

'El desconocido'

Un thriller de primera en el que el debutante Dani de la Torre se ganó el convertirse en un director a tener muy en cuenta en el cine español. No solamente aprovecha de manera los espacios cerrados, sino que incluso se marca un plano-secuencia memorable. Le falla el final, pero el viaje es tan entretenido y las actuaciones tan conseguidas -Luis Tosar vuelve a demostrar que no hace falta liderar un drama más o menos al uso para exhibir todo su talento- que se lo perdonamos.

'El espinazo del diablo'

Me da mucha pena verla mencionada a menudo como uno de los títulos menos interesantes de la filmografía de su director cuando esta primera entrega de su inconclusa trilogía sobre la guerra civil española tiene un encanto único y resulta indispensable para como punto intermedio que marca sus trabajos posteriores. Un espléndido Federico Luppi lidera una reparto de lo más acertado, algo nada sencillo dada la notable presencia de niños en el relato, en este fascinante cruce de varios géneros -hasta hay cierto aire de western en algunos momentos.

'El laberinto del fauno'

Algunos quizá crean que es trampa porque en su momento representó a México en los Oscar, pero este maravilloso y algo retorcido cuento de hadas de Guillermo del Toro es una producción mayoritariamente española. Es verdad que los viajes a ese universo mágico de Ofelia funcionan mejor que la parte más realista durante la Guerra Civil española -aunque esto también raye a un gran nivel-, pero todo va sumando hasta convertirla en una película única y un claro precedente de su aclamado último trabajo.

'Fe de etarras'

Una película necesaria, porque hace tiempo que había llegado el momento de empezar a reírse de ETA a nivel nacional. Ya se hizo antes en 'Vaya Semanita' y aquí es una progresión tanto de esa producción televisiva como de la notable 'Negociador', también dirigida por Borja Cobeaga. El absurdo de las situaciones se convierte en el eje de un humor al que quizá le faltó ser un poco más afilada en su acercamiento al terrorismo, pero es muy divertida.

'Grupo 7'

Un thriller seco que puede pecar de cierto maniqueísmo en algunos detalles de su guion, pero el enérgico trabajo de puesta en escena de Alberto Rodríguez lo compensa con creces, convirtiéndola en una propuesta vibrante por encima de la historia que cuenta. Su reparto cumple con creces y Mario Casas no desentona. Es cierto que no está a la altura de Antonio de la Torre y que por ejemplo Julián Villagrán brilla más que él cuando la película se lo permite, pero él también destaca cuando se trata de escenas más físicas y en las más calmadas no llega a ser una molestia.

'Hable con ella'

Tenía la difícil papeleta de ser la siguiente película de Pedro Almodóvar tras la excelente 'Todo sobre mi madre' y es cierto que no llegó al mismo nivel, pero tampoco se quedó muy lejos. Su apuesta por dar el protagonismo a los hombres -algo inusual en su cine- resulta de lo más acertada, sobre todo por la sensible y cuidada interpretación de Javier Cámara como Benigno. De nuevo hay un gran trabajo de puesta en escena detrás y la maravillosa delicadeza del guion ayuda a que los elementos más escabrosos encajen bien en el devenir de la historia.

'La isla mínima'

Un gran paso adelante para Alberto Rodríguez respecto a 'Grupo 7', ya que estamos, sin lugar a dudas, ante su mejor película hasta la fecha. Imágenes poderosas bien secundadas por un trabajo de producción impresionante y por un reparto en estado de gracia, en especial el improbable dúo formado por Raúl Arévalo y Javier Gutiérrez. Hay algún detalle mejorable del guion de Rafael Cobos, pero todo lo demás lo compensa con creces en una propuesta que puede parecer 'True Detective' a la española pero que es mucho más que eso.

'La llamada'

Una de las últimas sensaciones del cine español parte de una obra de teatro que nació como algo ínfimo y que pronto acabó convirtiéndose en un enorme éxito. Un musical sobre el descubrimiento, el despertar sexual, adornado por el gran trabajo de sus cuatro protagonistas. Una película que rebosa optimismo y que poco a poco va conquistándote hasta despedirse por todo lo grande. A modo de curiosidad conviene destacar que en Netflix también puede verse la versión sing along de la película.

'La piel que habito'

Un inspiradísimo Almodóvar propone una especie de puesta al día de la esencial 'Los ojos sin rostro' ('Les yeux sans visage') en una cinta tan enfermiza como apasionante. A través de una visión de lo más retorcida del amor, el cineasta manchego nos regala aquí una propuesta hipnótica en la que vuelve a demostrar su gran mano para la dirección de actores. La única pega es que el personaje interpretado por Roberto Álamo acaba molestando un poco.

'Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo'

La adaptación definitiva de los famosos personajes creados por Ibáñez. Una aventura divertidísima repleta de gags inolvidables -son muy pocos los que no funcionan-, dejándote con la sensación que lograban los mejores tebeos originales: que puedes verla varias veces y no vas a cansarte de ella. Además, la película sabe encontrar su identidad propia dentro de ese universo, la guinda de un pastel que mantiene la esencia de Mortadelo y Filemón sin ser esclavos de ella.

'Primos'

Ya me gustaba el cine de Daniel Sánchez Arévalo de antes y aquí aplica una fórmula similar pero para sacar adelante una propuesta más optimista, comercial si preferís. Estamos ante una comedia entrañable y divertida en la que vuelve a manejar bastante bien la notable cantidad de personajes para que cada uno de ellos tenga su espacio propio, aunque Raúl Arévalo merece ser destacado aparte como el mejor de la película en la faceta interpretativa.

'Todo sobre mi madre'

La obra cumbre de Pedro Almodóvar, un exquisito melodrama en el que ya había depurado por completo su estilo desde la puesta en escena y que cuenta además con un guion impecable. Excelentes interpretaciones -mención especial para la revelación que fue Antonia San Juan, pero el nivel es altísimo en líneas generales- de su reparto femenino y con una sutileza envidiable, 'Todo sobre mi madre' es una joya sobre el dolor y cómo enfrentarse a él.

'Verónica'

Una demostración del gran crecimiento como director de Paco Plaza, quien utiliza un famoso caso real en el que maneja con gran habilidad todas las escenas en las que la posesión diabólica pasa a primer plano. Además, el estupendo trabajo de la desconocida Sandra Escacena evita que el interés llegue a decaer realmente en cualquier momento y el empleo de la música de Héroes del Silencio ayuda a recalcar su singularidad dentro del cine de terror español.

'Volver'

La ansiada nueva colaboración de Carmen Maura con Pedro Almodóvar tras casi 20 años de la anterior nos dio una gran interpretación de ella, pero la verdadera estrella de la función fue una espléndida Penélope Cruz como Raimunda. La claridad narrativa de la puesta en escena y su acertado uso de los colores ayuda a que la historia resalte aún más, mientras que el resto del reparto se ocupa de aprovechar cualquier ocasión para sacar a relucir lo mejor de sí mismas.

PD: Como ya habéis podido comprobar, el cine clásico sigue siendo una asignatura pendiente para Netflix...