Hace 2 años se estrenó y ahora es número 1 en streaming en 59 países. Por qué esta película de Mark Wahlberg está arrasando de nuevo

El ciclo de vida de la práctica totalidad de películas que se lanzan en streaming es que consigan sus mejores datos durante los días posteriores a su estreno y luego poco a poco vayan perdiendo fuerza hasta convertirse en otro titulo más de catálogo. Sin embargo, una película de Mark Wahlberg estrenada hace dos años ha hecho la proeza de volver a ser ahora mismo número 1 en 59 países: 'Plan en familia'.

Dirigida por Simon Cellan Jones, 'Plan en familia' es una comedia de acción que cuenta la historia de Dan Morgan, un padre de familia muy querido que ha conseguido una buena fama como vendedor de coches. El problema es que antes de todo eso fue un asesino y se ve obligado a hacer frente a fantasmas de su pasado, lo que le lleva a iniciar un viaje por carretera de lo más peculiar junto a su familia.

Secuela a la vista

Si nos fijamos en los datos que ha tenido 'Plan en familia' en Apple TV+ que proporciona Flixpatrol vemos que ya a principios de la semana pasada estaba en lo más alto en 9 países, pero luego ha crecido hasta alcanzar el número 1 en 59 países. Y hay un motivo bastante claro para ello: la inminente llegada de su secuela, porque obviamente la primera entrega ya lo petó en su momento.

Será este viernes 21 de noviembre cuando Apple TV+ lance 'Plan en familia 2', siendo bastante evidente que se va a convertir en todo un bombazo para la plataforma. Es cierto que tener éxito allí no tiene tanto mérito como en otros servicios de streaming, pero también que necesita títulos que elevan su importancia de cara al público y con esta inesperada saga parece que han dado en el clavo.

Si todavía no habéis visto 'Plan en familia', tampoco esperéis ninguna maravilla, ya que apenas consigue un 29% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, mientras que el público se muestra más generoso pero sin grandes alardes: un 6,3 en IMDb, mientras que en Letterboxd se queda en un 2,61 sobre 5.

